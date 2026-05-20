V tiskani izdaji Demokracije preberite: Luksuz za zapornike, bolniki brez klim!

Piše: Anamarija Novak

Uradno odprtje novega zaporskega kompleksa v Dobrunjah na obrobju Ljubljane pomeni zaključek največje in finančno najobsežnejše investicije v slovenski zaporski sistem v zgodovini samostojne države.

Projekt, katerega gradnja je intenzivno potekala od jeseni 2022, je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije stal približno 86,5 milijona evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Novi moški zapor se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrih tlorisnih površin in prinaša uradno prostorsko zmogljivost za namestitev 388 zaprtih oseb. Ob uradnem prerezu traku in prevzemu objekta s strani Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) pa se je v javnosti in političnem prostoru nemudoma razvila ostra razprava. Finančni podatki namreč razkrivajo, da statistični strošek investicije znaša približno 221.650 evrov na posamezno zaporsko mesto, kar je sprožilo nemalo vprašanj o smiselnosti porabe proračunskega denarja. Ta visok znesek je javno mnenje razdelil na dva pola ter spodbudil primerjave z drugimi javnimi področji, ki se soočajo s hudo finančno podhranjenostjo.

