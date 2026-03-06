Dr. Sašo Dolenc: Tako je nastal iranski teokratski sistem

Dr. Sašo Dolenc, urednik, filozof:

“Te v osnovi levičarske in sekularne koncepte so v času pred islamsko revolucijo leta 1979 prevzeli radikalni verski ideologi in jih preoblekli v sakralno obleko. Pri tem so izvedli radikalen preobrat znotraj same šiitske vere. Tradicionalno religioznost, ki je stoletja poudarjala pasivno duhovnost, umik iz politike in žalovanje, so preoblikovali v tako imenovani rdeči šiizem – ideologijo aktivnega upora in krvi. Zgodovinske verske osebnosti so bile reinterpretirane kot socialni revolucionarji, primerljivi z marksističnimi ikonami. Mučeništvo je iz osebne duhovne tragedije postalo hladnokrvno taktično orodje.

Rezultat je bil črno-bel pogled na svet, ki človeštvo razcepi v dva nezdružljiva tabora. Na eni strani stojijo “arogantni”: Zahod in njegovi zavezniki, ki moč črpajo iz tehnologije, sekularizma in materialnega bogastva. Na drugi strani stojijo “zatirani”, katerih glavna prednost je domnevna duhovna čistost. V tem sistemu revščina ni znak slabega upravljanja države, temveč dokaz moralne superiornosti. In smrt ni strošek, ki bi ga moralo vodstvo minimizirati. Je mehanizem za doseganje zmage.”

Vir: X, Portal Plus