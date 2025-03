Dr. Samo Vesel, zdravnik:

“Pogajalci, ki podpisujejo pogodbe, so del problema, ne pa reprezentativni predstavniki tistih, ki jih “zastopajo”. Spomnite se Jerkićeve, ki je v imenu ZSSS zahtevala, da se izniči davčna reforma prejšnje vlade in plače so se znižale. Cca 100€ mesečno.”

Vir: X