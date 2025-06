Dr. Milan Zver: Gre za prvi takšen primer, da je nekdo iz Evropskega parlamenta zmagal proti Evropski komisiji

Dr. Milan Zver, evropski poslanec:

»Prvič se je namreč zgodilo, da bi kdo iz parlamenta dobil tožbo proti Evropski komisiji, ki je izgubila tožbo. Mi smo dobili tisto, kar smo želeli in to je vpogled tretje točke zapisnika oz. srečanja komisarke s presednikom ustgavnega sodišča. To je tudi za Evropsko unijo velika zmaga, saj je s tem tudi zaupanje ljudi večja v institucije. Je pa hkrati kritika komisarjem, ki so menili, da lahko delajo, kar želijo in ne upoštevajo uvida javnosti v nekatere dokumente in to se je zgodilo ravno v slovenskem primeru.«

Vir: tiskovna konferenca