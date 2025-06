Dr. Milan Zver, evropski poslanec:

»Evropa se je v zadnjem konfliktu na Bližnjem Vzhodu odzvala preveč ohlapno, obsoja sicer iranski režim, kršitve človekovih pravic in njihov nuklearni program, a bolj odločno zavezo bi morala dati ter jasno in glasno podpreti prizadevanja Izraela in ZDA, da se situacija na Bližnjem Vzhodu končno uredi.«

Vir: Nova24TV