Dr. Matevž Tomšič: Ni problematično, da se je predsednica prevažala s helikopterjem, pač pa njena dvoličnost

Dr. Matevž Tomšič, profesor, sociolog, publicist:

“Gre za osebo /Natašo Pirc Musar, op. ur./, ki se je razglašala za izjemno okoljsko osveščeno, ki je obljubljala, da bo pred vsakim potovanjem preverila ogljični odtis. Gre za osebo, ki je razglašala, da se morajo ljudje odpovedovati rečem, da bomo morali imeti manj, hkrati pa se obnaša na razsipen način, ki je v nasprotju z njenimi besedami. Če ne bi v medijih opletala z okoljsko osveščenostjo, ji tukaj ne bi imeli česa očitati, sedaj pa ji lahko očitamo dvoličnost, saj za druge zahteva nekaj, sebi pa dopusti nekaj povsem drugega. Ta dvojna merila so samo eden od zaščitnih znakov aktualne garniture, ki razlaga ljudem, čemu vsemu se morajo odpovedati, sami pa živijo na veliki nogi.”

Vir: Nova24tv.si