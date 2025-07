Dr. Jože Dežman: “Golob je v družbi z Erdoganom in Vučićem, ki zanikata genocid

Dr. Jože Dežman, zgodovinar:

“Zadeva je sedaj kristalno jasna. Golob & Co. se obnašajo kot Alekdandar Vučić do Srebrenice ali pa Recep Tayyip Erdoğan do Armencev. Tudi Erdogan obsoja Srebrenico, kaže s prstom na Gazo, ne vidi pa armenskega genocida. Povsem jasno je, kako so “zabredli”. Ko poslušaš Ireno Jovevo, Marjana Šarca, Vladimirja Prebiliča in tako dalje v EU parlamentu … Vendar zadeva ni več smešna – predsednica republike Nataša Pirc Musar je odšla na komemoracijo v Muslimanski kulturni center in bo odšla tudi v Srebrenico, v Kočevje s svojci žrtev pa ne bi šla. Sedaj je vse jasno. Težava je v tem, da se morajo zavedati, da so oni (torej Golob & Co.) v družbi z Erdoganom, ki zanika armenski genocid, in z Vučićem, ki zanika srebreniški genocid. Oni morajo sedaj začeti primerjati, kaj je in kaj ni (v Srebrenici je 8372 umorjenih, slovenski genocid, ki se je zgodil leta 1945 pa je večji …).”

Vir: Nova24tv.si