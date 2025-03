Dr. Denis Poniž: Samo zato, da bi preusmerili pozornost od mizerije in razsula, v katero so ti levičarji v zelo kratkem času pahnili večino prebivalcev Slovenije

Dr. Denis Poniž, publicist:

“Z ali brez Vučića bo Srbija ostala tam, kjer je: Srbija na Vzhodu. Zato je smešno, koliko dušebrižništva med slovensko levico, ki se zavzema za svobodo govora in tiska v Srbiji, doma pa bi pripravila zakon, ki je samo prikrita cenzura in ustrahovanje drugače mislečih. Sicer pa je jasno, zakaj tak vik in krik ob srbski “vstaji”, zakaj toliko verbalne podpore, visokoletečih besed in fraz, zakaj dopuščanje, da nekateri protestirajo za reči, ki niso naša stvar: samo zato, da bi preusmerili pozornost od mizerije in razsula, v katero so ti levičarji v zelo kratkem času pahnili večino prebivalcev Slovenije.”

Vir: Portal Plus