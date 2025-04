Dr. Andrej M. Poznič: Pa to ni normalno!

Dr. Andrej M. Poznič, moralni teolog:

“Te kosti pa tudi kažejo, kako pohabljena je naša narodna duša, kar razodevajo misli mnogih src. Ob teh kosteh je reči »sem ponosni dedič« isto, kakor reči »odobravam masovne poboje« in »sem za revolucionarno nasilje«. Ob teh kosteh beseda spoštovanje, pieteta in toleranca dobijo svojo pravo ali lažno težo. O teh kosteh je sklicala sama predsednica države posvet in za mizo posedla tudi dediče morilcev in to imela za nekaj normalnega. Ali poznate kakšen kraj, kjer bi morilci odločali o pokopu svojih žrtev? Ta kraj je Slovenija in tako smo pohabljeni, da se nam to zdi samoumevno. Pa ni normalno!”

Vir: Družina