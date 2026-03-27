Dr. Andrej M. Poznič: Meni se zdi najbolj zlohotna izjava in škodljiva izjava tista, ki pravi, s tem pa ne bom šel v nobeno koalicijo

Izjava dneva
Dr. Andrej Marko Poznič (foto: Polona Avanzo)

Dr. Andrej M. Poznič, moralni teolog:

»Bistvo demokracije je, da priznavamo drugemu, da ima vso pravico biti tam, kjer je. Vseh 90 poslancev v našem parlamentu ima enak demokratični mandat, saj so bili izvoljeni na istih volitvah. Če ti nekomu rečeš, ti pa nisi demokratičen, potem tudi o sebi nekaj poveš. Meni se zdi najbolj zlohotna izjava in škodljiva izjava tista, ki pravi, s tem pa ne bom šel v nobeno koalicijo. In te izključevalnosti ne morem prenesti. Zakaj ne? Ker je nedemokratična. Demokratični politik mora reči, z vsemi bom sodeloval, če se lahko dogovorim.”

Vir: Radio Ognjišče

