Dr. Andrej Drapal: Ko gre za volitve, mora biti volivec prepričan, da je obravnavan nepristransko in pošteno

Dr. Andrej Drapal, filozof, esejist, tržnik in publicist:

“Druga pravna problematika teh volitev, ki je na videz zapletenejša, pa je motoviljenje DVK okoli očitkov o »reorganizaciji« predčasnih volitev v Ljubljani in posnetkov iz volišč, ki vsaj nakazujejo možnost volilnih malverzacij. Vem, da je pravno ugovarjanje volilnemu rezultatu zaradi »malih volilnih napakic« zahtevno, če ne celo skoraj nemogoče. Ampak tu ne govorimo o sistemu, ampak nujnem prepričanju prav vsakega volivca posebej, da je njegov glas upoštevan. Z vidika volivca ni pomembno le, da so volitve strokovno in pošteno izpeljane, ampak, da je tudi videz strokovnosti in poštenosti neokrnjen.

Spoštovana pravna stroka! Kdo drug, če ne vi, se dobro zavedate, ali vsaj bi se morali zavedati, kako pomemben je videz nepristranosti za to, da pravni red deluje družbeno kohezivno. Kot pravni laik imam pravico in dolžnost opozoriti vas na to predvsem v primeru, ko gre za srčiko demokratičnih procesov, volitve.”

Vir: Iusinfo