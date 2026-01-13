e-Demokracija
Ddr. Anton Stres: Za kristjana ni vsaka politika enako sprejemljiva

Izjava dneva
Dr. Anton Stres (foto: Polona Avanzo)

Ddr. Anton Stres, upokojeni nadškof, prvi predsednik Komisije Pravičnost in mir:

“Mi nismo nikoli rekli: volite tega ali onega politika, to ali ono stranko. Smo pa vedno ponudili smernice, merila, po katerih lahko ljudje samostojno kot odrasle osebnosti presojajo in se odločajo, kaj je bolj v skladu s tem, kar oni so kot kristjani. Za kristjana ni vsaka politika enako sprejemljiva. Na volitvah tekmujejo različni politični programi in seveda tudi različne politične prakse. Ne gre le za presojanje programov, temveč tudi preteklih dejanj – po njih sadovih jih boste spoznali, pravi svetopisemska modrost. Saj poznamo ljudi, ki bodo šli v volilno tekmo, in ne bomo nasedali sladkim besedam in praznim obljubam. /…/ Zlasti pa bi bil moj nasvet: uporabljajte svojo pamet, Bog vam jo je prav zato dal! Bodite razgledani in samostojni v premisleku, ne pustite se vplesti v zvijače medijskih zavajanj! Kljub vsemu je možnosti za pošteno informiranje dovolj. Tudi tukaj je prispevek Cerkve še vedno potreben.”

Vir: Družina

