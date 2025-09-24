Boris Tomašič: Robert Golob, ne igrajte se z državo in ljudmi!

Boris Tomašič, televizijski voditelj:

“Ja, tri leta in pol, gospod Robert Golob, ste nas zatirali, jemali denar in podobno, čutili smo le negativne spremembe, zdaj pa nas poskušate prepričati, da bodo dobre stvari prišle v naslednjem mandatu. Ne bodo. Iz dveh razlogov: Prvi je, da ne boste vi vodili vlade. Drugi pa, ker niste naredili nič dobrega, da bi se kaj poznalo. Pozitivni rezultati bodo, a le zato, ker bo to delala druga vlada. /…/ Kdo bo plačal to božičnico, Robert Golob? Kdo bo plačal božičnico za zaposlene v svojih podjetjih? Podjetja, direktorji, lastniki. Kdo bo plačal božičnico v javnem sektorju? Zasebni sektor. Dvakrat bo plačal. Za svoje zaposlene in za javni sektor. Vi pa boste nagradili svoje ljudi. Bravo. Diktatura. Fašizem. Briga ga za gospodarstvo, on bo nagradil svoje ljudi v državni upravi.”

Vir: Nova24TV, oddaja Kdo vam laže