Andrej Jevšenak: Če je celo v Evropi priznano, da sta Tito in Kardelj zločinca, potem nimata mesta na naših trgih

Andrej Jevšenak, civilnodružbeni aktivist:
“Če je mednarodno evropsko priznano, da je bil Tito zločinec in Kardelj, nimajo več prostora na svobodi. Naj gre v muzej, naj se vidi, koliko zločinov so naredili. Ne sme se poveličevati.”
Vir: Nova24TV
