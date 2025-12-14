e-Demokracija
Andrej Jevšenak: Če je celo v Evropi priznano, da sta Tito in Kardelj zločinca, potem nimata mesta na naših trgih

Izjava dneva
Andrej Jevšenak (foto: zajem zaslona)

Andrej Jevšenak, civilnodružbeni aktivist:

Če je mednarodno evropsko priznano, da je bil Tito zločinec in Kardelj, nimajo več prostora na svobodi. Naj gre v muzej, naj se vidi, koliko zločinov so naredili. Ne sme se poveličevati.

Vir: Nova24TV

