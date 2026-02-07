Aleš Primc: To ni nobena diskriminacija, to je zagotavljanje normalne vzgoje otrok

Aleš Primc, mestni svetnik MOL, o kampanji na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana z naslovom Zavežimo jezik diskriminaciji:

»Diskriminacija je gotovo problem, ampak problem je diskriminacija starejših, ki ne morejo do zdravnika, pa diskriminacija otrok s posebnimi potrebami, ki niso primerno obravnavani. In diskriminacija je tudi v mestnem svetu, ko opozicijski mestni svetnice in svetniki ne moremo pravzaprav razpravljati o najpomembnejših vprašanjih našega mesta. Pa to seveda je diskriminacija, ampak te diskriminacije ta kampanja ne bo naslavljala. Ta kampanja hoče naslavljati ideologijo LGBT. /…/ V Ljubljani imamo opraviti s skrajno levo ideologijo, ki naredi vse zato, da bi zmanipulirali ljudi. Diskriminacije seveda ne sme biti, ampak to, kar oni razumejo kot diskriminacijo, seveda sploh ni nobena diskriminacija. To, če oni hočejo otroke siliti, da bi spremenili spol, če jih učijo, da obstaja sto in več spolov, da fantki niso fantki in da punčke niso punčke, če jim prepovemo to početi v šoli ali v vrtcu, to ni nobena diskriminacija, to je pravzaprav zagotavljanje normalne vzgoje otrok. Zanimivo je tudi to, koliko denarja bo šlo za to kampanjo, še bolj pa je zanimiv čas, v katerega so jo umestili. Tik pred volitvami.«

Vir: Radio Ognjišče