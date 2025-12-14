Žiga Ciglarič, podpredsednik YEPP, v intervjuju za Demokracijo: »Mladi nismo neumni, razmišljamo s svojo glavo«

Piše: Petra Janša

O nedavno sprejetih resolucijah na Council meetingu YEPP v Stockholmu, kakšne posledice bodo te resolucije imele za Slovenijo, o naraščanju zanimanja mladih za politično dogajanje, o mladinski problematiki in njegovem končanem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani smo se pogovarjali z Žigom Ciglaričem, mednarodnim sekretarjem SDM in podpredsednikom organizacije podmladka EPP.

Gospod Ciglarič, naj pogovor začneva z dejstvom, da je delegacija Slovenske demokratske mladine (SDM) na Council meetingu YEPP v Stockholmu dosegla sprejetje štirih lastnih resolucij. Za kakšne resolucije gre?

Na začetku bi izpostavil, da gre za enega največjih mednarodnih dosežkov Slovenske demokratske mladine. Na Council meetingu YEPP, podmladka Evropske ljudske stranke, smo bili avtorji štirih resolucij in soavtorji še štirih, skupaj pa smo bili vključeni v kar 80 odstotkov vseh sprejetih resolucij. Ena najpomembnejših je bila resolucija, ki smo jo vložili v sodelovanju s kolegi iz Hrvaške in Italije na temo obsodbe in preprečevanja levega političnega nasilja. V resoluciji smo izpostavili, da obsojamo vse politično nasilje, vendar je levo politično nasilje, ki je pogosto hujše od desnega, večkrat označeno kot »aktivizem« in »boj za pravice malega človeka«. To je nadaljevanje naše resolucije o obsodbi vseh totalitarnih režimov, ki smo jo predlagali že v začetku leta v Maroku. Druga resolucija se je nanašala na obsodbo ruskih napadov na ukrajinsko energetiko, tretja na zaščito vode, četrta pa je opozarjala na ciprsko vprašanje, ko več kot 51 let ostaja delno nezakonito okupiran otok, vendar se na tem področju nič ne premakne. Prav tako je bilo pomembno, da smo pri vseh resolucijah podrli rekord v številu sopodpisnikov – že pred vložitvijo resolucij jih je bilo več kot 50 odstotkov vseh organizacij članic YEPP.

Za naše bralce osvetlite, kaj sploh pomenijo omenjena srečanja mladih Council meeting YEPP?

YEPP je podmladek Evropske ljudske stranke (EPP), ki igra vodilno vlogo pri oblikovanju politike o mladih v Evropski ljudski stranki. Sestavlja ga več kot 50 podmladkov iz vse Evrope, letno pa se vsaj štirikrat srečujemo na Council meetingih, ki so podobni svetom stranke. Council meetingi so razdeljeni na dva dela – izobraževalni del, kjer se delegati udeležimo delavnic in okroglih miz o aktualnih temah, ter politični del, kjer sprejemamo zavezujoče dokumente, ki določajo delovanje podmladka v naslednjem obdobju. Takšni dogodki so pomembna izkušnja, saj omogočajo srečanja z visokimi politiki (v Stockholmu smo spoznali premierja in nekdanjega premierja Švedske in ustanovitelja YEPP) in spoznavanje podobno mislečih ljudi iz različnih držav, kar je tudi izjemna priložnost za mreženje.

Če se ne motim, ste bili nedavno kot mednarodni sekretar SDM izvoljeni za podpredsednika organizacije podmladka EPP.

Res je. V začetku junija sem bil izvoljen za podpredsednika YEPP z izjemno podporo – kar 93 odstotkov glasov.

