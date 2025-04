Zdravstveni zakon bo sprožil največjo privatizacijo zdravstva v zgodovini samostojne Slovenije

Piše: Moja Dolenjska

Poslanci koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) so na včerajšnji izredni seji sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Seja državnega zbora je bila sklicana na hitro, iz danes na jutri ter izsiljena takoj po redni seji prejšnji teden. Po teh spremembah bo zdravstvo še bolj državno kot je bilo že sedaj.

Že dolgo se je nakazovalo, da so spremembe zakona pripravljali lobisti in da je cilj privatizacija zdravstva. To se je včeraj tudi dokončno potrdilo.

Po sprejemu zakona so se iz vlade sicer hvalili, da bodo spremembe “okrepile delovanje javne mreže in javnih zavodov, kar je v interesu vseh, ne le države in občin, temveč tudi zdravstvenih delavcev in sodelavcev, še zlasti pa pacientov”.

Vendar pa dejstva kažejo, da zakon ne bo okrepil javnega zdravstva, temveč bo sprožil največjo privatizacijo zdravstva v zgodovini samostojne Slovenije, kot je pojasnila Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS, stranke. Z Godčevo se je strinjal tudi eden od tudi na Dolenjskem znanih zdravnikov, ki je zapisal:

“To je tudi namen. Preusmeriti ljudi mimo zdravstvene blagajne in jim pobrat iz žepov še tisto malo, kar jim je ostalo. Denar iz blagajne pa preko preplačanih investicij in opreme prekanalizirat v prijateljske žepe.”

Ena od zdravnic je zapisala: “Zakon je sprejet. Vsi tisti, ki so glasovali za, sploh ne vedo, kaj počnejo, predvsem svojim lastnim otrokom. Boga Slovenija.” Dodala je, da gre za popolnoma napačen pristop.

Na Onkološkem inštitutu so zgroženi. Povečala se bo smrtnost. Saj mladim je morda vseeno, ampak kmalu jim ne bo več. Tudi oni se starajo in tudi raka je vedno več med mlajšimi.

Imen zdravnikov namenoma ne navajamo, da s tem preprečimo pogrom nad njimi.

Zakonu je javno nasprotovalo več tisoč zdravnikov in njihove organizacije. Niso bili slišani. Proti so bili v opoziciji. V SDS so obstruirali sejo, razloge so pojasnili tukaj V NSi so glasovali proti. Sejo so obstruirali tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev Anžeta Logarja.

Zakon prinaša zgolj omejitve in prepovedi. Zdravnikom prepovedujejo delo. Kot da so oni krivi za dolge čakalne vrste. Pa temu ni tako. Zdravniki v javnih zavodih delajo toliko, kolikor jim je dovoljeno (kolikor določi ZZZS). Tudi po novem bo tako. Zdravniki bodo tudi vnaprej v rednem delovnem času opravili toliko storitev, kot doslej, nič manj jih ne bo. Bo pa drugače v njihovem prostem času. Tega (dela) ne bo. In kdo bo na slabšem? Bolniki, razumljivo.

Poslanci, ki so glasovali za uničenje javnega zdravstva: