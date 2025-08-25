Zdravniki in direktorji še naprej odhajajo iz javnih zdravstvenih ustanov, vlada in ministrstvo pa še vedno tiščijo glavo v pesek!?

Piše: Celjski glasnik

“Kdo vse in kolikokrat vam je bilo rečeno, da z vašimi ukrepi in sprejeto novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti uničujete javno zdravstvo.”

S temi besedami je dogajanje v Sloveniji povzela poslanka SDS Jelka Godec,vse odkar je vlada z zdravstvenim ministrstvo pričela govoriti ter sprejemati zakon o zdravstveni dejavnosti. Vlada je ljudi sicer prepričevala, kako s tem rešuje javni zdravstveni sistem, ampak kje smo danes?



Na @MinZdravje pa še kar tiščite glavo v pesek?!

Štajerska, Dolenjska, Idrijsko, Primorska, vse to so področja, kjer vse od sprejetja novele ljudje ostajajo brez javne zdravstvene oskrbe, ki jo je vlada obljubljala s svojo novelo. Zadnji v vrsti so se s težavami srečali v Izoli, kjer je zaradi vladne odločitve, po 21 letih ostajajo brez direktorja tamkajšnjega zdravstvenega doma. Tudi direktor v odstopu opozarja, da se to dogaja izključno zaradi vladne novele omenjenega zakona.