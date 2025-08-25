Zdravniki in direktorji še naprej odhajajo iz javnih zdravstvenih ustanov, vlada in ministrstvo pa še vedno tiščijo glavo v pesek!?

Piše: Celjski glasnik
“Kdo vse in kolikokrat vam je bilo rečeno, da z vašimi ukrepi in sprejeto novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti uničujete javno zdravstvo.”
S temi besedami je dogajanje v Sloveniji povzela poslanka SDS Jelka Godec,vse odkar je vlada z zdravstvenim ministrstvo pričela govoriti ter sprejemati zakon o zdravstveni dejavnosti. Vlada je ljudi sicer prepričevala, kako s tem rešuje javni zdravstveni sistem, ampak kje smo danes?
Štajerska, Dolenjska, Idrijsko, Primorska, vse to so področja, kjer vse od sprejetja novele ljudje ostajajo brez javne zdravstvene oskrbe, ki jo je vlada obljubljala s svojo novelo. Zadnji v vrsti so se s težavami srečali v Izoli, kjer je zaradi vladne odločitve, po 21 letih ostajajo brez direktorja tamkajšnjega zdravstvenega doma. Tudi direktor v odstopu opozarja, da se to dogaja izključno zaradi vladne novele omenjenega zakona.
“Na @MinZdravje pa še kar tiščite glavo v pesek?! Kdo vse in kolikokrat vam je bilo rečeno, da z vašimi ukrepi in sprejeto novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti uničujete javno zdravstvo. Pod to @vladaRS in sedanjo koalicijo @strankalevica @strankaSD ter #GibanjeSvoboda se dogaja najobsežnejša privatizacija zdravstva,” opozarja poslanka Jelka Godec.