ZDA posebni poročevalki ZN uvajajo sankcije, v Sloveniji toplo sprejeta

Piše: Andrej Sekulović

V Sloveniji se je pri premierju in predsednici mudila Francesca Albanese, ki jo številni obtožujejo podpore Hamasu. Medtem so Združene države Amerike proti njej uvedle sankcije, kritike pa prihajajo tudi iz drugih držav.

Pristranski pristop do vojne med Izraelom in Hamasom, ki je najočitnejši v osrednjih medijih, nikakor ni omejen le na medijsko poročanje, temveč je močno živ tudi v politiki. Tako je predsednica Slovenije nedavno gostila posebno poročevalko Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih. Albanesejeva je velika podpornica Palestine, zaradi njenih spornih dejanj in izjav pa so ZDA celo uvedle sankcije proti njej. Po drugi strani je po njenem obisku v Sloveniji predsednica Nataša Pirc Musar napovedala, da si bo prizadevala za še večjo podporo Slovenije Francesci Albanese, saj gre po njenem mnenju za osebo, ki naj bi »brez prestanka opozarjala na razsežnosti zločinov«. Pri tem gre seveda le za domnevne zločine Izraela, medtem ko naj bi celo sama Albanesejeva sprva trdila, da Hamas sploh ni posiljeval izraelskih deklet, ob brutalnem napadu na Izrael oktobra 2023 pa je hitela opozarjati, da je treba razlikovati med teroristi in »oboroženim uporom«.

Za nekoga teroristi, za drugega »uporniki proti okupaciji«

Francesca Albanese je že dlje časa v središču pozornosti zaradi svojih kritičnih stališč do izraelske politike na Zahodnem bregu in v Gazi. V svojih javnih izjavah in poročilih ZN je večkrat obsodila izraelske vojaške operacije v Gazi, zaradi česar ji mnogi očitajo, da je zelo pristranska, saj govori o spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava predvsem v luči izraelskih dejanj, ki so odgovor na napad Hamasa. Očitajo ji tudi, da opravičuje sicer brutalna dejanja Hamasa in tovrstnih palestinskih skupin. Tako je, kot je bilo že omenjeno, ob začetku vojne 7. oktobra 2023, ki jo je sprožil grozljiv napad Hamasovih teroristov na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1195 oseb, od tega kar 815 civilistov, na družbenih omrežjih in v intervjujih izjavila, da obstaja razlika med »teroristi« in »oboroženimi uporniki proti okupaciji«. Svoje izjave je upravičevala s tem, naj bi mednarodno sodišče »dopuščalo oborožen upor proti okupaciji. A dejstvo je, da mora biti slednji v tem primeru osredotočen na vojaške cilje, ne na obiskovalce festivalov ali civilno prebivalstvo. Albanesejeva je tako pravzaprav upravičevala dejanja hamasovcev. No, kot vemo, so teroristi v očeh nekaterih lahko borci za svobodo in obratno, vse je odvisno od zornega kota in političnih prepričanj. Je pa skrb zbujajoče, da se takšna subjektivnost pojavlja pri predstavnikih ZN.

Relativizacija vojnih zločinov?

Vendar pa se Francesca Albanese ni ustavila le pri relativiziranju terorističnih dejanj, temveč je šla še dlje. V eni svojih izjav je celo trdila, da ne obstajajo »trdni dokazi«, da bi Hamasovi teroristi med napadom sedmega oktobra množično posiljevali. Prav tako je dvomila o tem, naj bi bili obglavljali svoje žrtve. Nekateri so njene izjave označili za zanikanje ali relativizacijo vojnih zločinov. Na dan napada je pomanjševala zločine Hamasa, ko se je na novico o napadih odzvala, da je treba nasilje postaviti v kontekst. Ob drugi priložnosti, na dan žensk, je žalila Izraelke, ko je posmehljivo dejala, da sočustvuje z izraelskimi vojakinjami, ki bodo nekega dne sprevidele, kaj so storile, to pa jih bo za vedno preganjalo. Seveda ob tem ni namenila niti besede posiljenim, umorjenim ali ugrabljenim Izraelkam. Na zapis francoskega predsednika Emmanuela Macrona o masakru nad Judi, pa se je odzvala, da je bila večina žrtev ubita kot odgovor na »izraelsko zatiranje«. Sledile so obtožbe Francije in Nemčije o antisemitizmu. Albanesejeva je prav tako večkrat Izrael ne le obtožila, da izvaja genocid, temveč ga je označila za genocidno družbo. Dejala je tudi, naj bi bila temeljna ideologija Izraela vzrok za izvajanje genocida.

Hvalila slovensko vlado zaradi njenih stališč

Kot je bilo že rečeno, se zaradi svojih stališč poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih velikokrat sooča s kritikami. Do njenih izjav so najbolj kritični Izrael, ki meni, da je neprimerna za položaj posebne poročevalke, ter Nemčija in ZDA, ki sta izrazili zaskrbljenost nad njenimi izjavami, ki naj bi omalovaževale žrtve Hamasa. Po drugi strani pa uživa veliko podporo številnih nevladnih organizacij in aktivistov za človekove pravice, ki se ji postavljajo v bran, češ da samo opozarja na domnevna »dvojna merila v mednarodni politiki« in da s svojimi izjavami ne nasprotuje mednarodnemu pravu. Francesca Albanese, ki ima velikodušno podporo slovenske predsednice, je za mnoge ena najbolj spornih oseb v aparatu Združenih narodov. Kritiki jo vidijo kot simpatizerko Hamasa ali celo kot opravičevalko terorizma, medtem ko jo zagovorniki branijo kot glas, ki opozarja na krivice. No, v Slovenijo je prišla na povabilo civilne družbe, kjer se je na srečanju z Golobom Sloveniji zahvalila za njeno držo in stališča glede Palestine, kar odraža tudi pristransko slovensko levo politiko do dogajanja na Bližnjem vzhodu. Ko se je mudila pri nas, je bila kritična tudi do Evropske unije, saj naj naj bi bila slednja po njeno »postala platforma za ustvarjanje izgovorov za izogibanje odgovornosti glede dogajanja v Gazi«.

ZDA proti Francesci Albanese uvedle sankcije

ZDA so bile do Francesce Albanese že prej kritične, sedaj pa so se proti njej odločile uvesti sankcije. Razlog za to je spodbujanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) k ukrepanju proti Izraelu, izvajanje pritiska, naj se ne posluje s številnimi ameriškimi podjetji, ki naj bi podpirala izraelsko politiko, ter kampanje politično-gospodarske vojne proti ZDA in Izraelu. Nadalje ZDA opozarjajo, da so njena prizadevanja glede ICC nezakonita, saj ne Izrael ne ZDA nista podpisnici rimskega statuta, kar pomeni, da ne priznavata pristojnosti tega sodišča. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je tako na družbenih omrežjih zapisal, da uvajajo sankcije proti posebni poročevalki ZN za človekove pravice Francesci Albanese »zaradi njenih nezakonitih in sramotnih prizadevanj, da bi spodbudila Mednarodno kazensko sodišče k ukrepanju proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem in vodstvenim delavcem«. Dodal je, da ne bodo več dovolili njene gospodarske in politične vojne proti Izraelu in ZDA. »Vedno bomo podpirali naše partnerje in njihovo pravico do samoobrambe. ZDA bodo še naprej izvajale vse ukrepe, za katere mislimo, da so potrebni kot odziv na nezakonita prizadevanja ter kot zaščita naše suverenosti in suverenosti naših zaveznic,« je bil jasen Rubio. Ministrstvo ZDA za pravosodje naj bi pozvalo Združene narode, da takoj odstranijo posebno poročevalko Francesco Albanese tudi zato, ker naj bi prejemala denar od skupin, povezanih s Hamasom. Albanesejeva pa se je odzvala na obtožbe in sankcije ZDA med svojim obiskom v Sloveniji, ko je dejala, da nanje nima odgovora, ker naj bi bila preveč zaposlena s tem, da poskuša ustaviti »genocid«. Sankcije sicer vključujejo zamrznitev njenega premoženja v ZDA, prepoved poslovanja ameriškim državljanom in podjetjem z njo ter prepoved vstopa v ZDA.