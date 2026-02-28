(BLIŽNJI VZHOD) ZDA in Izrael sprožila obsežen napad na iranski teokratski režim; Trump iranskemu ljudstvu: Prihaja ura osvoboditve

Piše: C. R.

Izraelske in ameriške sile so zjutraj napadle iranski teokratski režim, ki je v preteklih mesecih ubil več deset tisoč lastnih ljudi. Protestnikov, ki so mirno protestirali proti zatiralskemu diktatorskemu režimu. Iran je v odgovor izstrelil rakete proti Izraelu in ameriškim bazam v več državah v regiji. V Iranu naj bi napad terjal več kot 200 žrtev, ali so med njimi vodilni predstavniki države, ni jasno. Iz sveta prihajajo zaskrbljeni odzivi, številne letalske družbe so prekinile polete v regijo.

Ameriška vojska je začela obsežno vojaško operacijo v Iranu z namenom odprave groženj, ki jih predstavlja iranski režim, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Iranskemu ljudstvu je sporočil, da “prihaja ura osvoboditve”. Operacijo ZDA vodijo skupaj z Izraelom.

Donald Trump: Prihaja ura osvoboditev

Trump je v osemminutnem videoposnetku, objavljenem na omrežju Truth Social, dejal, da je cilj operacije obramba ameriškega naroda in odprava neposrednih groženj, ki jih predstavlja iranski režim. Tega je označil za “zlobno skupino zelo težkih, groznih ljudi”.

Today in Tehran. The people of Iran are rising up for a democratic republic. ✌️ https://t.co/0RLksl75wb — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) February 28, 2026

“Prihaja ura vaše osvoboditve,” je Trump sporočil iranskemu ljudstvu, medtem ko je pripadnikom vojske dal na izbiro imuniteto ali “gotovo smrt”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napovedal je uničenje iranskih raketnih zmogljivosti ter izničenje iranske vojne mornarice. Poudaril je, da dejavnosti Irana neposredno ogrožajo ZDA, njihove enote v tujini in zaveznike po svetu.

“Poskušali smo skleniti dogovor, vendar so zavrnili vsako priložnost, da bi se odpovedali svojim jedrskim ambicijam,” je še upravičeval odločitev za napad.

“Iranski režim je 47 let vzklikal ‘Smrt Ameriki’ in vodil neprekinjeno kampanjo prelivanja krvi ter množičnih umorov, usmerjenih proti ZDA, našim vojakom in nedolžnim ljudem v številnih državah,” je dejal Trump.

Izraelski minister za obrambo Izrael Kac je že pred tem sporočil, da je Izrael sprožil preventivni napad proti Iranu, da bi odpravili grožnjo nacionalni varnosti. Po celotnem Izraelu so razglasili izredne razmere.

ZDA napade na Iran po navedbah ameriških uradnikov izvajajo iz zraka in z morja, mediji v Iranu pa poročajo o eksplozijah v Teheranu, Tabrizu, Isfahanu, Komu in Kermanšahu.

Napad so po besedah neimenovanega izraelskega uradnika, ki ga navaja britanska tiskovna agencija Reuters, skupaj z ZDA načrtovali več mesecev, o njegovem datumu pa so se odločili že pred nekaj tedni.

Neimenovani ameriški uradniki po poročanju medijev so napovedali, da bo tokratni napad “veliko obsežnejši” od ameriških napadov junija lani.

Izrael: Gre za preventivni napad

Izraelsko obrambno ministrstvo je zjutraj sporočilo, da je Izrael s ciljem odpraviti grožnjo nacionalni varnosti začel “preventivni napad” na Iran, kmalu zatem je začetek skupne izraelsko-ameriške vojaške operacije potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump. V videoposnetku na družbenem omrežju Truth Social je dejal, da je cilj operacije obramba ameriškega naroda in odprava neposrednih groženj, ki jih predstavlja iranski režim.

Netanjahu in Trump sta ob tem iranski narod pozvala k strmoglavljenju režima v Teheranu. “Temu morilskemu terorističnemu režimu ne sme biti dovoljeno, da se oboroži z jedrskim orožjem, ki bi mu omogočilo ogrožati celotno človeštvo,” je dodal Netanjahu, ki je izraelsko operacijo poimenoval Rjovenje leva.

My dear compatriots, Decisive moments lie before us. The assistance that the President of the United States had promised to the brave people of Iran has now arrived. This is a humanitarian intervention, and its target is the Islamic Republic, its apparatus of repression, and… https://t.co/YAq3rJLzdd pic.twitter.com/VVQ17mvhJ9 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

Tudi Trump je pozval Irance, naj odstavijo režim. “Ko bomo končali, prevzemite svojo vlado. Vaša bo,” je dejal.

ZDA operacijo, ki so jo poimenovale Epski bes, izvajajo iz zraka in z morja, izraelska vojska pa je sporočila, da so bili napadi usmerjeni proti več deset vojaškim ciljem v Iranu in so sledili večmesečnemu skupnemu načrtovanju med zaveznicama.

Popoldne je sledil nov niz napadov, v Teheranu pa je odjeknilo več silovitih eksplozij. Izraelske sile naj bi se osredotočile na iranske raketne sisteme.

Tarča napada naj bi bilo tudi iransko vodstvo. Iranske oblasti so dopoldne zatrdile, da sta predsednik države Masud Pezeškian in ajatola Ali Hamenej na varnem. Pezeškian se je popoldne oglasil, ajatola Ali Hamenej pa še ne in nekateri izraelski viri trdijo, da je bil ubit. Iranski zunanji minister Abas Aragči je sicer dejal, da je, “kolikor mu je znano”, živ.

Britanski BBC je po napadih pridobil satelitske posnetke, posnete davi nad Teheranom, ki kažejo obsežno škodo na delu kompleksa, kjer je urad Hameneja.

Po neuradnih informacijah naj bi bila med ubitimi poveljnik iranske revolucionarne garde in obrambni minister, Mohamed Pakpur in Aziz Nasirzadeh. Skupno naj bi v napadih v Iranu doslej po podatkih Rdečega polmeseca umrlo več 200 ljudi.

Iran napadel z raketami ameriške baze

Iran je v odgovor na izraelsko-ameriški napad izstrelil rakete na Izrael ter ameriške vojaške baze v regiji. V Izraelu naj bi bilo v iranskih povračilnih napadih lažje ranjenih okoli 90 ljudi.

Zdajle ko ZDA in Izrael poigravata z iranskimi fašisto-teokrati se vidi, da je z tradicionalnimi mediji konec. Vse lahko izveš iz X profilov. Od očividcev, posnetkov, do resničnih analiz strokovnjakov… Vse informacije pridejo v naše naročje skoraj od minute do minute. pic.twitter.com/nBZ4zGMBBh — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) February 28, 2026

Med tarčami so bile ameriške baze v Katarju, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih ter ameriška flota v Bahrajnu, o eksplozijah so poročali tudi iz Savdske Arabije. V Dubaju je bil zadet hotel, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje, v Abu Dabiju je umrl en človek.

ZDA so trgovske ladje pozvale, naj se izogibajo plutju v perzijsko-arabskem pomorskem prostoru. Iranska revolucionarna garda pa je popoldne sporočila, da je Hormuška ožina zaradi napadov ZDA in Izraela nevarna in zato zaprta za ladje. Ožina je sicer ključna trgovska plovna pot, med drugim za pošiljke nafte in plina.

NEW: The United States and Israel have conducted strikes on Iran designed to set conditions for regime change and to prevent Iran from militarily threatening the US or Israel. Israel has reportedly focused on decapitation strikes and military targets, while the United States has… pic.twitter.com/ENnQh6Dyp0 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 28, 2026

Številne letalske družbe so zaradi razmer odpovedale polete v regijo, tudi v Dubaj, sicer eno najprometnejših letališč na svetu, ki je zelo priljubljena turistična točka.

Različni odzivi mednarodne skupnosti

Zaradi dogajanja se bo drevi na izrednem zasedanju sestal Varnostni svet ZN. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnji prekinitvi spopadov. Kot je poudaril, ameriško-izraelski napad na Iran ter iranski povračilni napadi spodkopavajo mednarodni mir in varnost.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta pozvala k skrajni zadržanosti in poudarila pomen jedrske varnosti.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da izbruh vojne med ZDA, Izraelom in Iranom prinaša hude posledice za mednarodni mir in varnost. Francija je sicer skupaj z Veliko Britanijo in Nemčijo tudi ostro obsodila Iran zaradi povračilnih napadov v državah na Bližnjem vzhodu.

Rusko zunanje ministrstvo je opozorilo, da je napad na Iran nevaren in bi lahko sprožil katastrofo, tudi jedrsko. Kitajska je posvarila pred kakršno koli nadaljnjo eskalacijo na Bližnjem vzhodu in pozvala k takojšnji zaustavitvi nasilja.

NATO Member comes out supporting Iran. https://t.co/r0Er4iubWP — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 28, 2026

Odzval se je tudi slovenski politični vrh, ki pa je dal zelo dvoumne izjave. Vidi se, da je slovenski levičarski oblasti bližje iranski teokratski režim, kot demokratične Združene države Amerike in Izrael.

Zaradi razmer je zunanje ministrstvo dvignilo stopnjo varnostnega tveganja za območje Bližnjega vzhoda, odsvetuje vsa nenujna potovanja tja. V regiji je sicer zaradi odpovedi letov obtičalo precej Slovencev, MZEZ pa nima informacij, da bi bil kdo v neposredni nevarnosti.

Izraelski mediji: Ajatola Ali Hamenej je mrtev

BREAKING: Senior Israeli official to Reuters: “Khamenei is dead, his body has been found” pic.twitter.com/KFaSFbzzzj — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026