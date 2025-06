Zavore popustile tudi Maljevcu, ki povsem odkrito navija za »razredni boj«

Piše: Gašper Blažič

Če so se nasledniki rdečega režima vsaj nekaj let po osamosvojitvi sramovali izrazov, kot je »revolucija«, »razredni boj« in podobno, je sedaj vse drugače. Sedaj povsem odkrito govorijo o naslednji fazi komunistične revolucije.

To še zlasti velja za Levico in njene vidne člane. Med njimi je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je v soboto s pompozno poslanico pospremil »mesec ponosa«, kar naj bi mesec junij bil. In seveda parado ponosa v Mariboru, kjer je Maljevac nastopal kot glavni govornik.

Zanimivo, kajti težko je razumeti parade ponosa in njihov protestni značaj, če je na strani organizatorjev praktično celotna vlada in tudi Maljevac kot član te skupine. No, njegova osrednja teza je zelo zanimiva, saj pravi, da je treba boj za pravice LGBTIQ+ oseb razumeti kot del širšega razrednega boja. Češ, tudi pri nas »LGBTIQ+ skupnost še vedno živi v senci diskriminacije«. Kakšne, ni povedal. Ob tem je izpostavil, da je skoraj polovica pripadnikov te skupnosti v Sloveniji že bila deležna ene od oblik nasilja, več kot 60 odstotkov mladih pa si ne upa odkrito živeti svoje identitete.

Ob tem seveda ne pozabi omeniti tudi razrednega sovražnika. Češ, hkrati po Evropi in širše ponovno narašča val skrajne desnice, ki pod krinko družinskih vrednot in ohranjanja tradicije spodkopava osnovne človekove pravice. Napadi na LGBTIQ+ skupnost, migrante, ženske in delavce po njegovih besedah niso ločeni pojavi, temveč so del istega sistema nadzora, izključevanja in izkoriščanja. Ob tem je pozval, naj boj za pravice LGBTIQ+ oseb razumemo kot del širšega razrednega boja, predvsem pa da je naša kolektivna dolžnost izgradnja boljšega sistema, vključujočega in enakopravnega za vse. “V aktualni vladi smo se v tem mandatu zavezali prav temu,” je zapisal in izpostavil, da so sistemsko uredili varstvo za vse družine, tudi mavrične. “Solidarnost ni beseda, je zaveza, zato je mesec ponosa mesec upora, skupnosti in solidarnosti,” je sklenil minister.

V znak spoštovanja raznolikosti in kot poudarek na pomenu človekovega dostojanstva so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi letos izobesili mavrično zastavo. “Mavrična zastava je več kot simbol. Je spomin na dolgoletno izključenost in kriminalizacijo LGBTIQ+ oseb,” je ob tem zapisal Maljevčev strankarski in vladni kolega, minister Luka Mesec. Izpostavil je, da se pravice LGBTIQ+ oseb v številnih državah znova krčijo ne nujno z odprtimi prepovedmi, temveč s postopnimi omejitvami, umikom podpore in institucionalno tišino. “V takem svetu postaja izobešanje mavrične zastave dejanje spomina, poguma in jasne družbene zaveze, da je v naši skupnosti prostor za vse; tudi takrat, ko to ni samoumevno,” je poudaril.

Ob tem je zanimivo, kako pri radikalnem levičarstvu vzorec ostaja tipičen, saj temelji na mimikriji – igranju žrtve. Podoben pojav vidimo tudi pri islamistih, ki se ves čas imajo za žrtve sovražnikov, to je Zahoda, kristjanov, Judov in ostalih »nevernikov«. Ta položaj nato izkoristijo za napad in agresijo na vse, ki ne sodijo v njihov krog.

Tudi zato je potrebno besede Simona Maljevca o razrednem boju vzeti skrajno resno, saj predstavljajo skoraj direktno grožnjo tistim, ki ne soglašamo z ideologijo LGBT.