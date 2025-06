Zastoj pri gradnji cest so napovedali in po volitvah še potrdili

Piše: Moja Dolenjska

Gradnja hitrih cest je v času zdajšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba povsem zastala. Ne samo, da se nič ne premika na odseku od Novega mesta do Bele krajine, vse stoji tudi pri 3.a razvojni osi Škofljica – Kočevje.

Po že večkrat objavljenih podatkih je Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo v Golobovi vladi, županom v zaprtih krogih že kmalu po nastopu te vlade povedala, da gradnje te hitre ceste v tem mandatu ne bo. Zato je tudi vse potihnilo, utihnil je tudi nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič.

Mirovanje pri gradnji cest je namreč v skladu z obljubami vladne koalicije (Svoboda, SD in Levica), ki so jo tik pred volitvami v Ljubljani dali t. i. Glasu ljudstva, ki so od njih zahtevali moratorij na širjenje cestne infrastrukture (Glas ljudstva). Za moratorij so glasovali v strankah Levica, Gibanje Svoboda, DeSUS in Vesna. Na listi Vesne, ki se zdaj združuje z Levico, je kandidiral in bil izvoljen za evropskega poslanca Vladimir Prebilič, zato ne čudi, da o gradnji ceste od Škofljice do Kočevja in dalje zdaj molči. SD sicer ni dvignila loparčka z besedo ZA, so pa šli nato v koalicijo in s tem podprli tudi moratorij. O tem tudi vneto molčijo.

V času prejšnje vlade je bilo vse povsem drugače. Golobova vlada pa je tako kot tudi vse ostale dobre odločitve in zakonske rešitve prejšnje vlade izničila. Tako tudi za 3.a razvojno os velja moratorij za odpravo ozkih grl pri cestah.

Zaključimo lahko z enim od komentarjev na omrežju X: “Če bi Milčinski ponovno pisal Butalce, bi dal tole na prvo stran. Ljudje, kako ste volili, kaj ste izvolili?”

Tako je bilo aprila 2022: