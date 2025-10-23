Zaradi Golobove politike vrata zapira znana slovenska veriga hitre prehrane, njen lastnik je bil še do nedavnega član Svobode

Piše: Moja Dolenjska

Po desetih letih delovanja je poslavlja znana slovenska veriga hamburgerjev. Kot so sporočili, vrata vseh svojih poslovalnic zapirajo, ker ne zmorejo več vseh stroškov, ki jim jih nalaga država. Dokončno pa jih je dotolkla tudi napovedana obvezna božičnica.

Znana veriga burgerjev Lars & Sven po desetih letih delovanja zapira vse svoje štiri lokacije – tri v Ljubljani in eno v Kopru. Zapira tudi svojo prvo poslovalnico na Rudniku v Ljubljani, za katero so sicer sprva sporočili, da bo ostala odprta. Razloge za zaprtje poslovalnic so razkrili na Facebooku, kjer so zapisali:

“Verjetno si marsikdo ne zna predstavljati, da tak posel ne zahteva samo nabave surovin in peke hamburgerjev ter cvrtja krompirčka. Tu ni več romantike, ampak vsakodnevni boj ter veliko stresa. Cenovna elastičnost je na maksimumu. Prodajnih cen nismo več zmogli ustrezno dvigovati, saj je vsako nadaljnje povišanje, posledično pomenilo upad prodaje, stroški pa kljub temu še vedno nezadržno rastejo.

Nenehni inšpekcijski nadzori (tržna , delovna, finančna, zdravstvena inšpekcija) višanje bruto plač, vedno novi davki in prispevki, višji stroški financiranja, odvoz odpadkov, plačila enormnih NUSZ, popravila, servisi in menjava aparatov in kuhinjskih pripomočkov, redno vzdrževanje naprav, cene energentov, najemnin, surovin, poslovnih storitev (WOLT provizije 25%) , skladiščenja in logistike pa pravice za glasbo kot prispevki za SAZAS, IPF, RTV, stroški vzdrževanja HACCP, standardov, čiščenje lokalov in urejanje okolice, internet in telefonija, programske licence, blagajniški programi, računovodske storitve, oglaševanje in socialni mediji, varovanje in odvoz iztržkov, potem pa so tu še obvezni regresi in sedaj, po novem, še božičnice … Obenem smo bili pridni in v času krize se ceni elektrike zamenjali termične elemente nazaj na plin … Ker smo pridno varčevali (po nasvetu države) bi morali sedaj vrniti velik del pomoči za energente iz l. 2022/23…

Nekateri politiki in sindikalisti so jasno povedali, da, če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja. PA SMO JIH UPOŠTEVALI!

Tudi nedeljsko zaprtje trgovskih centrov nam je odneslo velik del prometa (nedeljo so bile vedno vrhunske za naš posel). Sedaj raje odhajamo po nakupih in na nedeljski izlet v sosednjo Italijo. Seveda ni najemnina zaradi zaprtih centrov ob nedeljah za najemnike nič nižja .

Naš poslovni model tega na žalost ne prenese več, saj smo večino lokalov odprli v letu pred COVID pandemijo, jih zaprli in se nato prebudili v neko drugo realnost, v kateri kot kaže ni več mesta za nas … Veliko je tu tudi krivda države, ki v zadnjih letih neizprosno davčno in birokratsko “ožema” in utruja predvsem slovenska mala in srednja družinska podjetja in samostojne podjetnike. Veliko nas v malem podjetništvu ne vidi več pravih priložnosti, čeprav smo v tradicionalno gonilna sila domačega gospodarstva…

Bojimo se, da bo v prihodnjem obdobju sledilo še kar nekaj podobnih zgodb … Seveda ne v vseh sektorjih in vsako podjetje ima drugačno “krvno sliko” …

V 10 letih obstoja nismo izplačali nobenih dobičkov, vse zaslužke smo reinvestirali, ker smo resnično želeli narediti uspešno Slovenijo.

Vseh 10 let smo zgledno in uspešno sodelovali tudi s Pekarno Janez dela, ki zaposluje osebe s posebnimi potrebami, v sklopu našega programa “Lokalno šteje” pa smo donirali preko 100.000� denarnih sredstev različnim organizacijam in posameznikom. Nam ni uspelo, želimo si, da bo komu drugemu …

Kar se tiče nas … That’s all folks … Zadnji naj zapre vrata in ugasne luč …

Maja Novak in ekipa Lars&Sven burgers”.

Lastnik verige Primož Novak je bil sicer član Gibanja Svoboda, lani pa je razočaran nad njeno politiko izstopil iz stranke.