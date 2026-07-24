Žan Mahnič brez dlake na jeziku: Udbaši zbirali podpise proti politični policiji

Piše: Nova24tv.si

Na 19. izredni seji Državnega zbora so poslanci obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanec SDS Žan Mahnič je v razpravi jasno podprl razpis referenduma in opoziciji, zlasti Gibanju Svoboda, serviral niz ostrih očitkov o hipokriziji, zlorabah oblasti in strahu pred učinkovitimi parlamentarnimi preiskavami. Poudaril je, da je bilo zbranih več kot 40 tisoč podpisov, hkrati pa opozoril na ironijo zbiranja podpisov “proti politični policiji”.

“Ironično je bilo gledati, kako ste zbirali te podpise … bivši udbaši pa komunajzarji so podpisovali proti politični policiji,” je dejal Mahnič pomenljivo in dodal, da so mnogi podpisniki po njegovem mnenju to drugače razumeli in da so želeli “nazaj v Jugoslavijo” in komunistično partijo.

Ostro je napadel tudi prakso preverjanja bančnih računov. “Kdo je brskal po bančnih računih Zorana Mojškerca, kdo je brskal po bančnih računih privatnih firm, kdo je brskal po bančnih računih naročnikov Demokracije?” je vprašal in citiral prisluhe, v katerih naj bi se Vesna Vuković hvalila, da je Mojci Šetinc Pašek naročila pošiljanje zahtevkov na Furs, sama pa bi pri direktorju “zrihtala”, da bi poslali še več podatkov, kot bi morali. “A o takih zlorabah vi govorite? Lopov se dere, primite lopova,” je bil oster. Mahnič je referendum označil za “referendum o korupciji” in pozval državljane, naj 11. oktobra masovno pridejo na volišča. Kdor bo glasoval proti, je po njegovih besedah za “krajo, klientelizem in korupcijo – in naj se o teh temah do konca življenja ne oglaša več”. SDS bo po njegovih besedah vodila aktivno kampanje in ne bojkot, kot ga je po njegovih besedah izvajala nasprotna stran v preteklosti.

Ostro je komentiral tudi trditve o branju SMS-sporočil: “Govorijo, brali bodo vaša sms sporočila. Kakšna sms sporočila? Kakšna sms sporočila. Edini, ki lahko prestreza sms sporočila, je slovenska policija. In da vam, drage državljanke in državljani, nihče ne bo mogel brati sporočil, naložite si WhatsApp, naložite si Viber, naložite si Signal, naložite si aplikacije, ki delujejo preko podatkovnega prenosa podatkov, ker slovenska policija nima ne orodij ne zakonskih pooblastil, da te aplikacije nadzoruje. Slovenska policija in organi pregona lahko prisluškujejo samo navadnim linijam.” Primerjal je razkritja SMS-ov in mailov (afera Karigador) z notranjimi obračuni znotraj koalicije in dejal, da to nima nobene veze s politično policijo ali preiskovalnimi komisijami.

Posebej je izpostavil primere, ki po njegovem kažejo na dvojna merila. Omenil je ovadbe proti poslancem (med njimi poslancu NSi Jožefu Horvatu), ki so le podprli ustanovitev pooblaščene skupine KNOVS, medtem ko so v prejšnjem mandatu sami izvajali podobne prakse. Kritiziral je Natašo Sukić, da je v preteklem mandatu 2018–2022 glasovala proti preiskovalni komisiji o Francu Kanglerju, Urška Klakočar Zupančič pa ni želela ustanoviti preiskave o GEN-I in Robertu Golobu. Namesto tega so z 1.a členom zakona omogočili, da lahko preiskovanec ali zasebna oseba v 30 dneh vloži pritožbo na Ustavno sodišče – kar po Mahničevih besedah “obglavlja” učinkovitost parlamentarnih preiskav.

“Za koga je bilo pa pol sodno varstvo narejeno? Za Roberta Goloba. Za Roberta Goloba in njegovo kraljico z magistrata ste pa naredili sodno varstvo. Zato ker je vaše božanstvo nedotakljivo,” je dejal.

Ostro je napadel tudi preiskovalno komisijo o vmešavanju tretje Janševe vlade v policijo in UPPD: “Kje so izsledki? … Ko je prišlo do te Anike Vrabec … ene seje več ni bilo. Po pričanju Damjana Žuglja ene seje več ni bilo v letu in pol.” Omenil je, da je Anika Vrabec najprej delala na UPPD na primeru Telemacha, nato odšla na Telemach in se pozneje vrnila kot direktorica – po tem pa komisija ni več zasedala, čeprav je imela koalicija večino.

Mahnič je naštel vrsto primerov, kjer naj bi koalicija “kradla”: drugi tir, Litijska, nakup prenosnih računalnikov, GEN-I. “Vaši tožilci tega ne bodo raziskali. Kdo bo pa to raziskoval? Politična aktivistka Blanka Žgajnar? Politična aktivistka Marija Marinka Jeraj? Te vaše tožilke levičarske. Kdo bo to preiskoval? Nihče.” Opozoril je tudi na financiranje nevladnih organizacij iz državnega proračuna, ki nato agitirajo za določene stranke, in na primere iz Ministrstva za obrambo (več kot 20 milijonov evrov za raziskovalne projekte političnih prijateljev, dražji nakup streliva).

“Mene zanima, kako lahko nek brezdelnež Jaša Jenull od jutra do večera zastonj, ker ne vem kaj dela, ker nič ne dela, vedri tam na stojnicah in od udbašev zbira podpise proti politični policiji. Lahko, ker dobiva denar iz državnega proračuna. A veste, koliko denarja ste vi prišparali, ker uvodno financirate te levičarske nevladne organizacije, da za vas pol delajo kampanjo pred parlamentarnimi volitvami,” je bil oster.

Mahnič je najprej odgovoril na očitke o dopustih: poslanci hodijo na dopust v času parlamentarnih počitnic, medtem ko je Robert Golob kot predsednik vlade že četrtke popoldne po seji vlade odhajal do nedelje – zato naj s tem prenehajo.

Nato se je skliceval na izjavo Vojka Vovka, nekdanjega državnega sekretarja za nacionalno varnost, ki je po štirih letih v kabinetu predsednika vlade dejal, da je v Sloveniji korupcije in denarja z Balkana, kolikor želite, organi pregona pa so pri tem neuspešni. Mahnič je pripomnil, da Vovk tam očitno ni naredil ničesar, a je ta izjava prišla v javnost. Prav zato, ker organi pregona niso sposobni odkrivati korupcije, se morajo tega lotiti poslanci. Hkrati je poudaril, da niso sodišče in ne izrekajo sankcij, a da so izpleni vseh dosedanjih preiskovalnih komisij pokazali, da tožilstvo in sodišča na koncu niso naredili ničesar.

Ostro je komentiral tudi premoženje: “Težko me bodo prepričali, da nekdo, ki je bil župan in poslanec, pride do delnic v vrednosti 400 tisoč evrov in več kot 30 nepremičnin. Naj raje pogledajo v lastnih vrstah. Pozna poslance s petimi ali šestimi mandati, ki si 30 nepremičnin ne morejo privoščiti – normalen je vinski hram 30 kvadratnih metrov, ne pa 30 nepremičnin.”

Na koncu je ponovil, da bo odlok absolutno podprl, SDS pa bo naredila vse, da referendum zmagajo in pripeljejo ljudi na volišča. Na koncu je ponovil, da gre za referendum o korupciji, in pozval: “Vsi na volišče 11. oktobra glasovati za.”