Zakaj se na poziv ministrstva za zdravje na razpis za dodatne medicinske sestre v družinski medicini ni prijavil nihče, če vlada po svoje izboljšuje delovne pogoje?

Piše: Celjski glasnik

Vlada se rada hvali, kako uspešno se bori z ureditvijo javnega zdravstvenega sistema in kako uspešni so ukrepi, ki so jih sprejeli.

A ko pride do konkretnih številk se pokaže, da temu ni tako – še več, slovenski javni zdravstveni sistem se na vseh koncih sooča z odhodom medicinskega osebja. Ne nazadnje pa celo delovno okolje ni privlačno za nove zaposlitve.

V Svobodi pravijo: "Ukrepi delujejo: v tem mandatu smo prejeli številne ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev znotraj tima družinske medicine, objavljeni so bili razpisi za zaposlitev dodatne diplomirane medicinske sestre v timu,…".

Bejž no. Na javni poziv @MinZdravje za… pic.twitter.com/Co5Kg5qIzf — Jelka Godec (@jelka_godec) August 22, 2025

Danes si denimo v Gibanju Svoboda pripenjajo titulo, kako uspešni so bili po njihovem pri izboljšanju delovnih pogojev in to na področju družinske medicine. Potem pa se pojavi odgovor ministrstva, ki ga vodi ministrica iz kvote te iste stranke, ki kaže, da se denimo na poziv za dodatne zaposlitve medicinskih sester ni prijavil nihče.

