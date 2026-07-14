Zakaj Nataša Pirc Musar ne upa z imenom in priimkom Lenarta Žavbija izpostaviti, da je homofob!?

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da je slovenska levica prepričana, da imajo ljudje v Sloveniji spomin treh sekund, si mnogi zelo dobro zapomnijo, kdo se s kom druži in zakaj je kdo na kakšni od funkcij.

Tako danes Nataša Pirc Musar prav gotovo ne bi bila predsednica republike, če ne bi “služila” Milanu Kučanu, saj, je daleč od tega da bi bila predsednica vseh državljanov, za kar se deklarira sama. Kako močno služi tej frakciji, dokazuje tudi njen zadnji odziv na nastop Lenarta Žavbija v državnem zboru.

https://twitter.com/BojanPozar/status/2074863890119188850

Kot prvo spomnimo kako so kamere pred 25. junijem (državnim praznikom) skupaj zabeležile ravno Lenarta Žavbija in Milana Kučana. Tudi zato, kot kaže, si predsednica ne dovoli (ne upa?) omeniti ime Lenart Žavbi in to kljub temu, da gre za ksenofobijo brez primere. Tako samo v “vati” piše, kako je poslanec ravnal napačno in homofobno, a imena in priimka pri tem ne upa uporabiti.

Vendar ljudje se s takšnim ravnanjem predsednice ne strinjajo, zato opozarjajo, da gre za nesprejemljivost. “Gospod, gospod @nmusar, bojite se, ne drznete si, ne želite in ne dovolite izreči imena in priimka tega predstavnika Svobode: Lenarta Žavbija,” opozarja denimo novinar Bojan Požar.