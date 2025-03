(ZADEVA TRENTA) Sojenje se bo zavleklo v april; priče potrdile, da je bil nakup nekdanje Janševe posesti za Imos bolj »stranski projekt«

Piše: Gašper Blažič

Na današnji obravnavi v zadevi Trenta na celjskem sodišču je postalo jasno, da se bo sojenje nadaljevalo vsaj še v aprilu, saj se tri priče še vedno niso odzvale na vabilo na zaslišanje. Še vedno skušajo ponovno zaslišati nekdanjo stečajno upraviteljico Imosa Branko Remškar, ki je lani enkrat že pričala, sedaj naj bi zaslišali dva nekdanja zaposlena v podjetju Eurogradnje.

Sojenje je sicer potekalo ob upravičeni odsotnosti Janeza Janše, ki danes sodeluje na izredni seji državnega zbora. Sta pa kot priči nastopila Dušan Drstvenšek in Špela Tavčar, ki naj bi bila pooblaščena za finančne transakcije v Imosu v času, ko je podjetje kupilo nekdanje Janševo posestvo. Predsednica senata Cvetka Posilovič pa je nakazala, da bi se lahko po aprilskih zaslišanjih – če bo prišlo do odziva prič – sojenje tudi končalo, saj novih dokaznih predlogov ni, niti s strani tožilstva, niti s strani obrambe.

Očitno pa je Drstvenšek razočaral tožilce, saj se je dejansko spomnil zelo malo. Bil naj bi sicer član vodstvenega kolegija v Imosu, vendar je bil zadolžen za izvršne posle na področju gradenj, medtem ko na področju nakupa nepremičnin ni sodeloval. O zadevi Trenta pa ve največ iz medijev. Potrdil je, da se je na sejah kolegija o Trenti govorilo bolj mimogrede, saj je šlo za razmeroma majhen projekt, takšna zemljišča so se namreč kupovala na zalogo, nakupna cena zanje pa je bila veliko manjša kot pri velikih projektih, kot je bil denimo Litostroj, zgradba v Stegnah, kjer je sedaj sedež Sove, itd. Ker neposredno ni bil udeležen v nepremičninskih poslih, se s tem informacijami ni podrobno ukvarjal, tudi za cenilko Nikolajo Gilčvert Kogovšek je zgolj slišal, prav tako nič ne ve o povezavah s projektom Fiesa ter avansi, ki naj bi bili povezani z afero Trenta.

Je pa Drstvenšek povedal nekaj malega o Janševem nakupu stanovanja na Komenskega 34 v naselju Trubarjev kvart, ki je bilo zgrajeno leta 2005, vendar je veliko kupcev rezerviralo stanovanja že prej, zato je bilo stanovanj v tej soseski na prostem trgu le malo. Tudi zato se je nekaj več vedelo o konkretnih imenih kupcev teh stanovanj. Janša naj bi po njegovih besedah kupil stanovanje, ki ni bilo tako atraktivno za kupce, zato so bili v Imosu veseli za to odločitev. Pri tem pa so sodelavci Centra za varovanje varnostno pregledali omenjeno stanovanje, saj je bil Janša takrat predsednik vlade. Sam se z Janšo o tem poslu nikoli ni pogovarjal.

Dodal pa je, da se lahko v Sloveniji gradi kjerkoli, tudi na območju Triglavskega narodnega parka. Sam je namreč pred kratkim opazil novogradnjo na območju Uskovnice. Domnevno gre – po naših informacijah – za nadomestno gradnjo, ki je nastala na pogorišču salezijanske planinske koče, kjer vsako leto potekajo t. i. uskovniški tedni, z njimi je pred desetletji začel sedaj že pokojni salezijanec Jože Vidic, dolgoletni župnik v Cerknici. Koča je leta 2018 zgorela, nato pa so s pomočjo donatorjev napravili novo. Apropos: avtor teh vrstic pozna to lokacijo, ker se je leta 2001 tudi sam udeležil enega od uskovniških tednov.

Sodnica, predsednica senata, je sicer na koncu želela vedeti, ali je na pričo skušal vplivati kateri od obtoženih, kar pa je izrecno zanikal.

V nadaljevanju je Špela Tavčar, ki je bila zaposlena v glavni pisarni Imosa, zanikala, da bi karkoli vedela o zadevi Trenta ter o finančnih transakcijah, povezanih z njo, saj je poleti 2005 komaj prišla s porodniškega dopusta. Kot je že v navadi, je vprašanja v glavnem postavljala sodnica, tožilca Boštjan Valenčič in Luka Moljk ter obramba (z izjemo odvetnika Gorazda Fišerja) se skoraj niso oglasili.

Skratka, nič novega pod soncem, pač pa ponovitev že znanega dejstva: da je bila kupčija z nekdanjo Tonderjevo domačijo v Trenti z vsemi pripadajočimi zemljišči za Imos tedaj »stranski posel« in nihče ni kaj dosti mislil na to, da bi bila ta kupčija v čem sporna.