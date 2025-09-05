Za Goloba uničujoči podatki o čakalnih vrstah v zdravstvu

Piše: Moja Dolenjska

Zdravstvo je prva prioriteta te vlade – to je stavek, ki ga predsednik vlade Robert Golob pove ob vsaki priložnosti. V resnici pa slovensko zdravstvo tone. Čakalne dobe se namreč vseskozi povečujejo.

“Tisto, kar bom danes še enkrat povedal, je, da je zdravstvo prva prioriteta te vlade in bo tako tudi ostalo,” je povedal 22. aprila lani v državnem zboru Golob. In obljubil: “Zdravstvo je in bo prva prioriteta te vlade.” A vlada se medtem ukvarja predvsem z stanjem v Gazi, ki je za Slovenijo bolj ali manj nepomembno.

Marca je Golob v intervjuju za N1 povedal, da so se čakalne vrste začele zmanjševati. “Ne gre čez noč, a so se začele zmanjševati. Javni podatki to dokazujejo,” je dejal. A javni podatki dokazujejo povsem nasprotno.

Po poročanju Tarče so pacienti z napotnico zelo hitro, ki naj bi pomenila čakanje na zdravstveno storitev do 30 dni, v času Golobove izjave na storitev čakali 60 dni, do danes pa se je čakalna doba podaljšala na 71 dni. Torej za 11 dni. Julija je dlje, kot je to dopustno, na zdravstveno storitev čakalo 280.000 ljudi, kar je 10 odskokov več kot v času Golobove izjave. Čakalna doba na diagnostične preglede se je od takrat podaljšala za 30 odstotkov. Na pregled je čakalo 56.000 ljudi.