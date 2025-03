Za goljufanje z vladajočimi NSi zdaj v težavah

Piše: Spletni časopis

Iz NSi so danes protestirali, da so se štirje od njihovih osmih poslancev znašli v pred kazenskem postopku.

Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žakelja in Jožefa Horvata preiskujejo, ker so v komisiji za nadzor obveščevalnih služb glasovali za sklep za nenapovedanem nadzoru policije, da bi preverili, ali so prisluškovali tudi za politične obračune, denimo na vrhu DARS.

Komisija je sestavljena na hudo bizaren način zaradi goljufanja NSi, Svobode, Levice in SD, ki so po zadnjih volitvah daleč največji opozicijski stranki SDS onemogočile, da bi prevzela nadzor vlade z vodenje obeh nadzornih komisij po rezultatu volitev. Komisiji za nadzor javnih financ in za nadzor vohunov so dodelili veliko manjši NSi in ta ima zdaj tudi edina člane v obeh komisijah. Dejansko ne gre za opozicijski nadzor, le za nadzor NSi, ki je na ta način nameravala pridobivati točke na račun SDS, na koncu so se pa njeni poslanci znašli v težavah, ker jih preganjajo z vladne strani.

Čudaška “opozicijska” sestava komisije za nadzor obveščevalnih služb je takšna:

“KNOVS je nenapovedan nadzor opravila zakonito,” je danes povedal predsednik NSi Matej Tonin in dodal, da policija pri izvedbi nadzora ni imela nobenih pripomb, prav tako nadzora ni zavrnila, kot ji to omogoča zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Kot je še dejal Tonin, se je sam skupaj z Žakljem, Horvatom in Vrtovcem v predkazenskem postopku znašel z obtožbo, »da smo večjemu številu ljudi pridobili nepremoženjsko korist, ker smo ugotovili, da se jim ne prisluškuje.«

Šlo je za preverjanje, ali se je prisluškovalo posameznikom v povezavi s političnimi obračuni v državi, tudi na vrhu Darsa, ko je Svoboda tam odstavljala Valentina Hajdinjaka iz NSi, da bi so lahko tja nastavila iz Svobode Andreja Ribiča.

Predsednik komisije za nadzor obveščevalcev Janez Žakelj je danes opozoril, da ima »v tej komisiji opozicija večino po zakonu, zato ne more biti nezakonito, če se sklep izglasuje z opozicijsko večino.« Kot je dodal, je »dolžnost KNOVS, da opravi nadzor, če ji katerikoli državljan sporoči, da ima občutek, da se nad njim izvaja nezakonite preiskovalne ukrepe.«

Na dogajanje so se odzvali tudi iz policije. Tako:

“Policija korektno in v skladu z zakonodajo sodeluje s Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb – odziv

V policiji odločno zavračamo navedbe z današnje novinarske konference o zlorabi policije v politične namene, saj policija vedno korektno sodeluje s Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kateri v nadzorih nudimo vse potrebne informacije v skladu z zakonodajo in pristojnostmi komisije.

Prav tako v policiji varujemo varovane podatke v skladu s predpisi in jih ne posredujemo nepooblaščenim osebam.

V policiji si prizadevamo za zakonitost opravljenih nalog in pooblastil zaradi zagotavljanja varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve pravne države.

Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo odgovarjati.

Potrdimo lahko le, da poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Več podatkov zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka in varovanja osebnih podatkov ne moremo posredovati.

S spoštovanjem

Drago Menegalija”