Za čimprejšnjo sistemsko ureditev paliativne oskrbe – poslanci vložili zakonski predlog

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo z obravnavo čimprejšnje sistemske ureditve paliativne oskrbe.

Hkrati pa so v parlamentarno proceduro po rednem postopku vložili tudi Predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi, ki predstavlja celovito rešitev tega področja in temelji na sodobnih mednarodnih priporočilih (IAHPC, WHO).

Slovenija se sooča z naraščanjem števila bolnikov s kroničnimi neozdravljivimi boleznimi, med katere sodijo rakava, genetska in nevrološka obolenja ter napredovane bolezni srca, pljuč in ledvic. Kljub obstoječim dokumentom, kot sta Državni program paliativne oskrbe ter Državni program za obvladovanje raka, je stanje na terenu nezadostno. Mobilni paliativni timi ne delujejo v celoti, hospic oskrba ni sistemsko vključena, negovalne bolnišnice pa opravijo manj kot polovico načrtovanega programa, kar pomeni, da številni bolniki in njihove družine ostajajo brez pomoči, ki bi jim morala biti zagotovljena.

Predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi temelji na sodobnih mednarodnih priporočilih in uvaja jasno ter celostno ureditev, ki vključuje:

sodobno definicijo paliativne oskrbe po IAHPC,

vzpostavitev celovite mreže paliativne in hospic oskrbe na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti,

vključevanje hospica, nevladnih organizacij in prostovoljcev,

zagotovitev ustreznega financiranja, kadrovskega načrtovanja in izobraževanja,

enak dostop do oskrbe vsem bolnikom, ne glede na starost, diagnozo ali kraj bivanja,

podporo svojcem v času bolezni in v procesu žalovanja.

Ker država na tem področju že predolgo zamuja, je nujna seja Odbora za zdravstvo potrebna za takojšen razmislek in ukrepanje.

