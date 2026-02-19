Z današnjim dnem se kampanja tudi uradno začenja, Kalohova stranka se pridružuje Erjavcu

e-Demokracija
Piše: STA, C. R. 

Danes se tudi uradno začenja volilna kampanja za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Kampanja se bo 20. marca zaključila z volilnim molkom. Politične stranke in liste bodo imele tako mesec dni za nagovarjanje volivcev. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najkasneje danes do polnoči.

Doslej so liste v vseh osmih volilnih enotah vložile parlamentarne stranke Gibanje Svoboda, SDS, SD, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča ter skupna lista Levice in Vesne – zelene stranke.

Kandidatne liste so že vložili tudi Demokrati Anžeta Logarja, Mi, socialisti, Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka Slovenije, Resni.ca, SNS, skupna lista Stranka generacij in Zeleni Slovenije ter Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Danes bodo kandidatne liste vlagali še v Alternativi za Slovenijo, Koaliciji zedinjenega naroda in stranki Karl Erjavec – stranka Zaupanje. Slednji bo svoje kandidate v mariborski, ptujski in celjski volilni enoti prispevala tudi stranka Suvereni, ki je v torek sprejela odločitev, da na volitvah kot stranka ne nastopi.

Kandidature morajo stranke sicer podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu, upoštevati pa morajo tudi t. i. spolne ali ženske kvote, saj na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov.

Ko bodo vse kandidatne liste vložene, bodo volilne komisije volilnih enot preizkusile njihovo zakonitost, do 6. marca pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. Isti dan bo Državna volilna komisija (DVK) javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.

Kandidati za poslance morajo DVK danes tudi sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 20. marca do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

