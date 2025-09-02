Vse, kar ta vlada počne, je ustvarjanje razrednega sovražnika in elitizma

Piše: Celjski glasnik

V bivšem režimu smo poznali državne sovražnike, danes pa, kot kaže, vlada Roberta Goloba ustvarja razredne sovražnike.

Pri tem, kot kaže, močno sledi vzgibom preživetega režima, saj so namreč vsi, ki se ne strinjajo z njimi, razredni sovražniki. Pri tem pa ne izbirajo kategorij, pa naj si gre tukaj za otroke ali starejše.

Vse kar ta @vladaRS počne v tem mandatu je ustvarjanje razrednih sovražnikov, zanikanje ustavne kategorije svobodne gospodarske pobude in zasebne lastnine.

Govoriti, da gre v zasebnih vrtcih ali šolah za elitizem, je ali nevednost ministra, ali čisto zavajanje. Bi rekla, da… https://t.co/lRdFq9s3KN — Jelka Godec (@jelka_godec) August 28, 2025

V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije so se namreč odzvali na populističen nastop ministra za šolstvo Vinka Logaja. Ta je namreč zasebne vrtce označil za dobičkonosna podjetja, ki bi naj samo izstavljala račune občinam, za nameček pa jih označil za elitizem. Pri omenjenem združenju pa ministra podučijo, da morajo zasebni vrtci za ustanovitev izpolnjevati enake pogoje kot javni vrtci.

