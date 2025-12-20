Vse jasno!!??? Stranka Levica kupuje glasove po 639 in to z vašim denarjem!!??

Piše: Celjski glasnik

Tri leta vladanja jim je bilo povsem vseeno za ljudi, edino kar so želeli od njih, so novi in novi davki, da so lahko z denarjem navadnega državljana financirali svojo rdečo elito.

Danes, ko se približujejo volitve, pa dejansko prav tako z denarjem vsakega državljana kupujejo svoje volilne glasove, ko ljudem ponujajo bonbončke, ti pa se ne zadevajo, da si jih plačujejo sami.

Se pravi da glas od levaka stane točno 639 €. 😅 https://t.co/BiZ2PfAhpd — Žan Mahnič (@ZanMahnic) December 13, 2025

Nenazadnje pa stranka Levica dokazuje s svojimi objavami, da gre dejansko za kupovanje glasov, ki, kot kaže, danes stanejo očitno po 639 evrov. Pri božičnici, ki jo je tako samopromocijsko izsilil Robert Golo, ne gre namreč za nič drugega kot kupovanje glasov, saj ljudje vidijo samo to, kaj bo na račune prišlo do jutri, ne vidijo pa, koliko jim je država pod to isto vlado do tega trenutka vzela.

