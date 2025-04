Vrhovno sodišče ZDA odpravilo blokado pri deportacijah tujih kriminalcev, Trump pozdravil odločitev kot ohranjanje vladavine prava

Piše: STA, A. S.

Vrhovno sodišče ZDA je v ponedeljek z odpravo blokade nižjih sodišč vladi pri deportacijah migrantov omogočilo uporabo zakona o tujih sovražnikih iz 18. stoletja, na podlagi katerega hoče predsednik Donald Trump izgnati migrantske člane tolp. Po drugi strani pa je sodišče migrantom priznalo pravico do pritožbe na izgon.

Zakon o tujih sovražnikih iz leta 1798 predsedniku v času vojne daje posebna pooblastila. V njegovih prizadevanjih, da čim hitreje deportira migrante, ki naj bi bili člani krvoločnih tolp, kot sta MS-13 in Tren de Aragua, se je Trump obrnil k temu zakonu, saj se omenjene migrantske tolpe lahko opredeljuje kot tuje teroristične organizacije. Na podlagi tega zakona so ZDA doslej izgnale več kot 2000 migrantov. Ker pa sta zaradi pritožb tako zvezni sodnik kot zvezno prizivno sodišče tovrstne deportacije blokirala, se je Trump obrnil na vrhovno sodišče.

Slednje je v ponedeljek s petimi glasovi proti štirim blokado uporabe zakona odpravilo. Trump je odločitev že pozdravil in ob tem poudaril, da so vrhovni sodniki ohranili vladavino prava in predsedniku države omogočili zaščito meja. Kot poročajo tuji mediji pa so se sodniki obenem odločili, da imajo tudi tisti, ki jih vlada opredeli kot tuje sovražnike, pravico do izpodbijanja deportacij na sodišču. To sicer lahko storijo le tam, kjer so zaprti.