Vrečkova se zmrduje nad referendumom o privilegiranih pokojninah, medtem ko referendumi, ki jih je zahtevala Levica, niso problematični

Piše: Moja Dolenjska

Ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki neuradno vse bolj trepeta, da bo izgubila referendum o zakonu o posebnih dodatkih za kulturno elito, je informacijo, da je SDS v državni zbor vložila več kot 47.000 podpisov volivcev za referendumom o omenjenem zakonu, pospremila s komentarjem, da je zahteva za referendum sramota za SDS.

Zahteva naj bi bila po njenem prepričanju namenjena poniževanju dela umetnikov, ker da bodo visoke dodatke dobili le tisti, ki si jih zares zaslužijo. Ocenila je tudi, da bodo v SDS referendum zlorabili za predvolilni boj.

A hkrati je Vrečkova očitno že pozabila, kakšen predvolilni boj se je v preteklem mandatu šla njena stranka Levica in to celo v času, ko se je ves svet boril z epidemijo koronavirusa in skušal sprejemati ukrepe za njeno zajezitev. Takrat je namreč, to je bilo v letih 2020-2022 Levica skupaj z ostalimi levimi strankami v državni zbor vložila kar 11 zahtev za referendum. S tem so blokirali pomembne zakone, ki so se dotikali različnih področjih, nekateri od njih pa so reševali pomembna socialna in druga vprašanja.

V kar devetih primerih je bila Levica prvopodpisana pod zahtevami za referendume, v ostalih primerih je bila sopodpisnica.

Video včerajšnje vložitve podpisov pod zahtevo za referendum.