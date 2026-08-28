Vrača se Anti-corruption2026: javnost čaka nove posnetke – komu se tresejo hlače?

Piše: Nova24tv.si

Spletna stran anti-corruption2026.com je ponovno dosegljiva. Gre za spletno stran, na kateri so se pred volitvami pojavili posnetki, ki so docela razkrinkali tranzicijsko levico kot organizirano korupcijsko mrežo. Kdo se bo tokrat pojavil na posnetkih?

Spletna stran se je prvič pojavila pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. Na spletni strani si je lahko celotna slovenska javnost ogledala akterje iz levega zakulisja, ki so mirno razpravljali o tem, kako le-to deluje. Podkupovanje medijev za ugodno poročanje, sprejemanje podkupnin, korupcija v državnih podjetjih in njihova privatizacija … Znani posamezniki, ki se jih generalno uvršča na levi politični pol, so povedali vse, o čemer se je v preteklosti poročalo v medijih. Javnost je dobila potrditev, da je vse res.

Spomnimo, na posnetke so se ujeli nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, odvetnika Nina Zidar Klemenčič in Jože Oberstar, tiskovni predstavnik in lobist Rok Hodej, nekdanji generalni direktor Gen Energije Dejan Paravan in Tomislav Vukmanović, ki je bil ob nastanku posnetkov zaposlen v hrvaški podružnici GEN-I.

Spletna stran je imela predvidenih 10 prilog. 5 jih je bilo doslej razkritih. Preden bi se objavile priloge 6 do 10, je bila spletna stran umaknjena s spleta. Sedaj je ponovno dosegljiva.

Padla ministrica Dominika Švarc Pipan je na posnetkih razkrivala svojo (še vedno) povezanost s soprogo nekdanjega premiera Roberta Goloba Tino Gaber, obveščevalcem Damirjem Črnčecem in vrsto drugih akterjev znotraj tranzicijske levice. Nina Zidar Klemenčič je razkrila, da si župan Ljubljane Zoran Janković od občinskih poslov vzame 10 odstotkov, Dejan Paravan je razlagal o tem, da je Golob naklonjen privatizaciji GEN-I, Rok Hodej pa, kako deluje podkupovanje medijev.

Ali sedaj prihaja nov paket posnetkov? Tega ne vemo, a že samo dejstvo, da je spletna stran ponovno dosegljiva, je povedno. Poveden je tudi čas, ko se je to zgodilo. Smo namreč v predreferendumskem obdobju – 11. oktobra bodo namreč kar štirje referendumi, na katerih se bo odločalo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, RTV prispevka, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom. Pričakovati je intenzivno kampanjo, medijska soočenja, skratka, obdobje, ko bo pozornost volivcev osredotočena na politiko. Pred nami so tudi lokalne volitve.

Komu se tresejo hlače?

Ko je postalo jasno, da je spletna stran anti-corruption spet dosegljiva, je završalo tudi na družbenih omrežjih.

“Bravo, komaj čakam nov appendix,” je zapisal eden od spletnih uporabnikov. Drugi je zapisal: “To je opozorilo levakom. Sedaj samo opazujmo, kdo se ne bo nic oglasal, tisti je na posnetkih”.

Tretji pa: “Preambula StKOK je že spisana.”