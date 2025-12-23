Vprašanje za vse častilce rdeče zvezde: “Kdaj boste prišli iz hoste?”

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da zgodovinarji, ki ne služijo globoki državi, dnevno razkrivajo vse zločine, ki jih je storila komunistična partija pod rdečo zvezdo, za slovenske oblastnike to ni ovira, da je ne bi častili.

Ena najbolj gorečih prvirženk rdeče zvezde, ki je za sabo po vojni pustila več kot 700 prikritih grobišče je Asta Vrečko. In to tista Asta Vrečko, ki ljudem prodaja zgodbo o socialni državi.

Kdaj boste prišli iz hoste? https://t.co/8Bz9hEePO8 — Boris Vagaja (@vagaja_boris) December 16, 2025

Že iz zgodovine je znano, da v kolikor simpatizira z rdečo zvezdo, ne more biti socialna, saj ta ustvarja elito rdeče boržuazije. Tako še vedno opeva NOB, ki mu pripisuje zgodovinski pomen, ker naj bi se boril za pravice Slovencev, a zgodovinarji ob tem razkrivajo, kako so se borili predvsem za prihod komunistov na oblast in s tem povezanimi privilegiji.

