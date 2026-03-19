Volitve 2026 – odločilni spopad za prihodnost Slovenije: skupaj 18 kandidatnih list, kandidati stari od 18 do 92 let

Piše: Petra Janša

Slovenija bo 22. marca 2026 na enem najpomembnejših zgodovinskih razpotij od osamosvojitve. Datum volitev v državni zbor ne bo zapisan zgolj kot dan oddaje glasov, temveč kot trenutek, ko bo slovenski narod dokončno izbral svojo pot.

Državna volilna komisija (DVK) je potrdila, da je za volitve vloženih 18 kandidatnih list. Od teh jih 16 nastopa v vseh osmih volilnih enotah, kar pomeni, da imajo pokrito celotno državo. Med njimi so SDS, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Levica in Vesna, skupna lista strank NSi, SLS in Fokusa, Demokrati Anžeta Logarja, Prerod Vladimirja Prebiliča, Glas upokojencev Pavla Ruparja, stranka Zaupanje Karla Erjavca, Piratska stranka, SNS, Zeleni Slovenije in Stranka generacij, Mi, socialisti!, koalicija Alternativa za Slovenijo ter Državljansko gibanje Resni.ca. Izjemi sta stranka Rešitev, ki kandidira le v Celju (5. enota), in Sloga, ki nastopa le v volilni enoti Ljubljana Bežigrad (4. enota). Posebnost je Koalicija zedinjenega naroda (ZSI in SSN), ki je vložila liste, a so jih v več enotah zavrnili, zato je sprva napovedala umik, a bo na koncu sodelovala tam, kjer so liste potrjene.

Boj predsednikov: Preizkušena modrost proti političnemu hazardu

Politična teža tega spopada se najbolj nazorno kaže v neposrednih duelih predsednikov strank. Največjo stabilnost pooseblja predsednik SDS Janez Janša, ki ostaja zvest svoji tradicionalni bazi v okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica. Janša s svojo kandidaturo v domačem okolju neposredno nagovarja volivce, ki cenijo predvidljivost in izkušnje. Nasproti mu stojijo kandidati Svobode in SD, ki pa v teh okrajih težko parirajo Janševi politični kilometrini in močni terenski mreži združene ekipe. V 2. volilni enoti prihaja do največjega presenečenja kampanje. V okraju Ajdovščina barve SDS tokrat brani podpredsednik stranke Zvone Černač, ki se je tja preselil iz Postojne, da bi s svojo težo prekaljenega politika neposredno izzval predsednika NSi Jerneja Vrtovca ter podpredsednika vlade Mateja Arčona (Svoboda) in vplivnega župana Tadeja Beočanina (SD). V istem okraju kandidira še Eva Irgl (Demokrati), kar Ajdovščino spreminja v osrednje politično bojišče države. V gorenjski volilni enoti se v okraju Škofja Loka 2 v boj za poslanski sedež podaja aktualni poslanec NSi Janez Žakelj, ki na skupni listi strank NSi, SLS in Fokusa zastopa interese prebivalcev Železnikov in okolice. Čeprav je predsednik stranke Fokus Marko Lotrič v tem okolju močno uveljavljen s svojim podjetniškim ugledom, se je odločil, da na tokratnih volitvah osebno ne kandidira, ampak zavezništvo vodi na ravni države. Predsednica SLS Tina Bregant pa svojo strokovno podkovanost in politično vizijo tokrat usmerja v nagovarjanje volivcev v podravski in pomurski regiji.

Politični hazard na levi: Premier v defenzivi in drobljenje glasov

Predsednik Gibanja Svoboda in premier Robert Golob svojo izvolitev išče v okrajih Ljubljana Bežigrad I in Domžale II. V Domžalah mu nasproti stoji znan obraz z umetniškega in zdaj tudi političnega parketa – dirigent Patrik Greblo, ki kandidira na skupni listi NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, v boj pa se tam vmešava še Brane Golubović, generalni sekretar Prebiličevega Preroda. V okraju Ljubljana Center prihaja do neizprosnega boja med tremi vidnimi obrazi sedanje oblasti – sokoordinatorjem Levice Luko Mescem, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič (Svoboda) in Luko Gorškom (SD). Ta troboj v srcu prestolnice bo test za celotno levo koalicijo. Mesec svojo podporo preverja tudi v okraju Ljubljana Šiška I, kjer pa ga čakata nekdanji strankarski kolega Miha Kordiš (Mi, socialisti!) in predsednik Piratov Jasmin Feratović. V okraju Ljubljana Bežigrad II se odvija spopad ministrice za kulturo Aste Vrečko (Levica) in predsednika Preroda Vladimirja Prebiliča, ki hkrati kandidira še v svojem matičnem Kočevju. Tu jima pot križajo še Tereza Novak (Svoboda), Jernej Štromajer (SD) in na listi Demokratov Anžeta Logarja umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak.

Ključni regijski dvoboji za normalnost

V okraju Vič-Rudnik I se bosta pomerila državni sekretar Jure Leben (Svoboda) in izkušena poslanka SDS Alenka Jeraj. V okraju Vič-Rudnik IV bo podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs branil barve stabilnosti proti Tadeju Ostrcu (Demokrati) in Mojci Sojar (NSi), ki nastopa v okviru skupne ekipe. V okraju Logatec pa se obeta troboj med Anžetom Logarjem, poslanko NSi Ivo Dimic in poslancem SDS Zoranom Mojškercem.

V okraju Šiška II bosta moči merila državni sekretar Dan Juvan (Levica) in Damijan Zrim (SD), v Šiški III pa Lucija Tacer (Svoboda) in Biserka Marolt Meden (Levica/Srebrna nit). V Mariboru, natančneje v okraju Maribor IV, barve stabilnosti zastopa nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Kangler, ki na listi SDS prinaša težko pričakovano težo štajerskim interesom, se bo za glasove boril proti Dejanu Kalohu, ki tokrat kandidira na listi Zaupanje Karla Erjavca.

Od športnih junakov do televizijskih obrazov in vplivnežev

Tudi tokratne volitve niso imune na »zvezdniški« faktor. Združena ekipa SDS, NSi, SLS in Fokus stavi na strokovnost in ugled. Na listi SDS tako kandidira nekdanji vrhunski rokometaš Simon Razgor, medtem ko skupna lista v boj pošilja znanega športnega psihologa Mateja Tušaka ter nekdanjega televizijskega zvezdnika Stojana Auerja, ki ga javnost pozna po legendarnih razvedrilnih oddajah. Iz športnih vrst si skok v svet politike obetata nekdanji smučarski skakalec in kasnejši predsednik Smučarske zveze Slovenije Primož Ulaga ter nekdanja plavalka in sedanja trenerka plavanja Metka Sparavec Malenko, oba na skupni listi Zelenih Slovenije in Stranke generacij. Na tej listi kandidira tudi trenerka juda Veronika Mohorič. Kulturni oder so za političnega zamenjali številni umetniki. Igralka Violeta Tomić si po izkušnji v Levici zdaj prizadeva za vrnitev v parlament na listi Koalicije Alternativa za Slovenijo. Podobno si s stranko Mi, socialisti, obeta tudi igralec Gojmir Lešnjak – Gojc, igralka Vesna Anđelković pa kandidira za Zelene. Glasbene barve zastopajo raper Darko Nikolovski in glasbenik Dejan Tamše (oba Svoboda), ustanovitelj skupine Pop Design Anton Košmrlj ter nekdanja pevka Ansambla bratov Avsenik Jožica Svete Širca (oba Glas upokojencev). Za isto stranko kandidira tudi vedeževalec Danijel Šmid – Danny.

Med kandidati so tudi obrazi, poznani po svoji družbeni vlogi. Na kandidatni listi Levice in Vesne kandidirajo okoljevarstvenik in sopredsednik Vesne Uroš Macerl, nekdanja predsednica združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden in predsednik foruma romskih svetnikov Darko Rudaš. Medijski svet v politiko pošilja nekdanjega novinarja in političnega komentatorja Zorana Potića (Prerod) ter novinarja Petra Raka (Demokrati). S televizijskih zaslonov poznamo tudi modno oblikovalko in poslovno trenerko Tio Paynich, iz resničnostnih šovov pa je znana Ana Taks, sicer ustvarjalka vsebin za odrasle, ki kandidira na listi Zelenih.

Poklicna pestrost: Od nadsvečenikov do tantra joge

Nabor poklicev na kandidatnih listah za leto 2026 je morda najbolj nenavaden doslej. Poleg številnih pravnikov, ekonomistov in peščice politologov so na listah ljudje z najrazličnejšimi znanji. Med zanimivejšimi so vaditeljica športnega plezanja Nali Belhar (Levica/Vesna), trenerka tantra hatha joge Nataša Možina (Alternativa za Slovenijo) in trenerka košarke Matejka Oprčkal (Zaupanje). Umetniško noto prispevajo orkestrska glasbenica Eva Koprivšek Petkovšek, profesorica orgel in klavirja Tamara Krajnc, slikarka Irena Kazazić, umetnica Martina Štirn, plesni učitelj Tilen Rac ter kustos in muzejski svetovalec Gorazd Knific.

Na listah najdemo tudi frizerki Jernejo Likar Cuderman in Ajdo Valant, kozmetičarki Mirjam Čelec in Vero Jurak, maserja Mitjo Vladimirja Bigca ter celo koordinatorja aktivnosti v Muzeju norosti Borisa Bezjaka. Še posebej pa izstopajo kandidati z duhovnimi poklici, saj sta se v boj za poslanski stolček podala celo apostol in nadsvečenik Čezvesoljske Zombi cerkve.

Pregled po osmih volilnih enotah:

Volilna enota I (Kranj)

V tej enoti se boji bijejo v enajstih okrajih. SDS stavi na prepoznavna imena, kot sta Žan Mahnič v Škofji Loki in Andrej Hoivik v okraju Škofja Loka I. Oba poslanca poosebljata novo generacijo politikov, ki s svojo energijo in nepopustljivostjo branita slovenske vrednote. Ključni poudarek kampanji v enoti daje tudi predsednik Fokusa Marko Lotrič, ki v svojem domačem okolju s svojo prisotnostjo in podjetniškim ugledom podpira kandidatno listo ter zagotavlja stabilnost gospodarskega sektorja, čeprav sam na volitvah ne kandidira.

Volilna enota II (Postojna)

Primorska in Notranjska sta ključni za varnost meja. Tu barve stabilnosti branita Danijel Krivec v Tolminu in Jana Gržinič v Postojni. V okraju Ajdovščina kandidira podpredsednik SDS Zvone Černač. V okraju Izola mu bo pri uresničevanju programa stabilnosti pomagal Gregor Perič, v Piranu pa Klea Jeretič, ki v ekipo za normalnost prinašata svež veter. Tu nastopajo tudi štirje kandidati za italijansko manjšino: Stefano Destefano, Christian Poletti, Alberto Scheriani in Felice Ziza.

Volilna enota III (Ljubljana Center)

Tukaj so koncentrirani najtežji politični dueli letošnje kampanje. Napetost se stopnjuje že v Logatcu, kjer se v neizprosnem troboju soočajo Anže Logar (Demokrati), Zoran Mojškerc (SDS) in Iva Dimic (skupna lista NSi, SLS in Fokusa). Bitka se nato seli v sam center prestolnice, kjer smo priča troboju najvidnejših obrazov sedanje oblasti – Luki Mescu, Urški Klakočar Zupančič in Luki Goršku, ki je na listi SD nadomestil Tanjo Fajon. V okraju Vič-Rudnik I izkušena poslanka SDS Alenka Jeraj brani barve stabilnosti proti Juretu Lebnu (Svoboda), medtem ko podpredsednik SDS Aleš Hojs v okraju IV bije neposreden boj proti Tadeju Ostrcu (Demokrati). Svojo politično težo v ljubljanski enoti dodaja podpredsednica stranke Fokus Mateja Kumer, ki v Šiški nagovarja družinsko in strokovno usmerjene volivce. Šiška obenem ostaja prizorišče levih razkolov, kjer se za isto volilno telo borita Luka Mesec in njegov nekdanji strankarski kolega Miha Kordiš, medtem ko preizkušena ekipa SDS ponuja edino trdno alternativo mestnemu kaosu in politični razdrobljenosti.

Volilna enota IV (Ljubljana Bežigrad)

To je domači teren premierja Goloba, ki se v Domžalah II bori za sedež proti dirigentu Patriku Greblu, ki kandidira na skupni listi NSi, SLS in Fokusa. V Grosuplju in Ivančni Gorici prvak SDS Janez Janša utrjuje bazo za zmago. V okraju Ljubljana Bežigrad I barve stabilnosti proti Golobu brani poslanec SDS Rado Gladek, medtem ko se v sosednjem okraju Bežigrad II bije neizprosen boj med ministrico Asto Vrečko (Levica) in Vladimirjem Prebiličem (Prerod). Tu jima pot križa še Aleš Novak na listi Demokratov. V okrajih Moste-Polje, kjer se za levi pol merita Lenart Žavbi (Svoboda) in Milan Jakopovič (Levica), SDS s kandidatom Janezom Moškričem ponuja jasno alternativo trenutnemu zastoju.

Volilna enota V (Celje)

V Savinjski dolini in na Koroškem barve stabilnosti zastopa preizkušena ekipa pod vodstvom Jelke Godec. V Celju in Velenju se SDS sooča s Socialnimi demokrati in lokalno stranko upokojencev Rešitev. Boj za energetiko v Šaleški dolini bo eden odločilnih faktorjev za vrnitev k normalnosti. Koroška stran medtem zahteva hitrejšo gradnjo tretje razvojne osi, kar je prioriteta programa SDS.

Volilna enota VI (Novo mesto)

Dolenjska, Posavje in Bela krajina v svojem političnem fokusu trdno stavijo na varnost in energetsko neodvisnost. V Novem mestu Anja Bah Žibert (SDS) vodi odločno kampanjo proti politiki Gibanja Svoboda, pri čemer izpostavlja vprašanja varnosti in učinkovite lokalne samouprave. V Brežicah in Krškem ostaja absolutna prioriteta gradnja drugega bloka nuklearke (NEK 2), ki predstavlja temelj slovenske energetske avtonomije.

Volilna enota VII (Maribor)

Štajerska prestolnica odločno zahteva enakomeren razvoj in konec škodljive centralizacije. V okraju Maribor IV se bije eden najbolj napetih bojev za štajerske glasove, kjer barve SDS zastopa Franc Kangler. Kot nekdanji župan in prekaljen politik Kangler predstavlja steber izkušenj, ki jih regija nujno potrebuje za preboj. V sosednji Slovenski Bistrici medtem barve stabilnosti in učinkovitosti odločno brani poslanka Karmen Furman (SDS), ki s svojim strokovnim delom uživa izjemno zaupanje lokalnega okolja.

Volilna enota VIII (Ptuj)

Pomurje in Podravje branita kmečki stan ter tradicionalne in krščanske vrednote. SLS na tem terenu nastopa s kmetijskimi strokovnjaki, ki obetajo nov zagon regiji pod vodstvom nove predsednice Tine Bregant. Franc Breznik in Suzana Lep Šimenko ostajata stebra stabilnosti SDS. V Lendavi se bo boj prepletal s kandidaturama Tomija Horvata in Ferenca Horvátha za madžarsko manjšino.