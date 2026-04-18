Volitve 2026: Na dan prihaja vedno več umazanih podrobnosti

Piše: Gašper Blažič

Že v prejšnji številki smo objavili dokaj obsežen članek o volilnih prevarah, ki so zaznamovale letošnji 22. marec. A to je bil očitno šele začetek.

Zgodovina se očitno ponavlja. Prvič kot tragedija, drugič kot farsa, je nekoč zapisal sloviti Karl Marx. Ironija je, da so prav njegovi učenci vedno znova ponavljali in še ponavljajo farso z volilnimi prevarami, vendar se marsikdaj niso ravno posrečile. Denimo v Srbiji leta 2000 (o tem avtor teh vrstic posebej piše v kolumni v tej številki) pa tudi v Boliviji, kjer je moral prevarant Evo Morales zbežati. V Sloveniji za zdaj na volilne prevare opozarja le SDS, drugi so se z njimi očitno sprijaznili ali pa verjamejo na besedo tistim, ki trdijo, da je bilo vse v najlepšem redu. Ali pa preprosto »zmrznejo« pred manipulacijami z vestjo, ko nas skuša tranzicijska levica prepričati, da kdor ne zaupa v pravilnost izvedbe volitev, dejansko ruši demokracijo.

Sumljiva razmerja v tujini

Prejšnji teden je Državna volilna komisija (DVK) k rezultatu prištela še glasove iz tujine. Prispelo je namreč 4.335 veljavnih glasovnic z veleposlaništev ter po pošti, ki pa so v glavnem potrdile obstoječa razmerja v državnem zboru. Volilna udeležba se je tako še nekoliko povečala. V trenutku, ko berete ta članek, je številka verjetno že dokončna. Za tiste, ki so se zadovoljili s tezo, da ni bilo nič narobe. No, precej nenavadno je, da je Svoboda po glasovih z ambasad v precej večji prednosti pred SDS, kot je na državnem nivoju, Levica (z Vesno) pa kar na tretjem mestu. Res nenavadno. In to celo pri redkih glasovih iz Vatikana, Argentine … Ob tem se postavlja vprašanje, kam je DVK sploh pošiljala glasovnice. Po poročilih nekaterih Slovencev, ki živijo v izseljenstvu, so glasovnice prispele šele dober teden po že končanih volitvah, kar je škandalozno. To jasno kaže na namerno ravnanje DVK, da je preprečila glasovanje v tistih okoljih, kjer bi bila masa glasov za desne stranke lahko večja in bi prišlo do spremembe razmerij.

Glasovnice dobili šele teden dni po volitvah?

Zaradi navedenih dejstev je SDS v četrtek, 2. aprila, na DVK podala še en ugovor na izvedbo volitev, ker da so se nepravilnosti med drugim pojavile pri izvajanju volitev v Buenos Airesu, pri določitvi predčasnih volišč, imenovanju namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij in pri hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju. Kot je sporočila SDS, so volilni upravičenci posebno v Argentini in ZDA ostali brez glasovnic ali pa niso prispele pravočasno, da bi lahko glasovali po pošti. Zato je v postopku izvedbe volitev prišlo do kršitve ustave, ki zagotavlja splošno in enako volilno pravico, so ocenili. Ker glasovnice niso bile odposlane pravočasno ali niso bile vročene v rokih, ki bi omogočali vrnitev glasu do zaprtja volišč, »je bila volivcem v tujini de facto odvzeta možnost sodelovanja pri upravljanju javnih zadev«, je sporočila SDS. »S tem je bila kršena narava volilne pravice kot subjektivne pravice posameznika, hkrati pa je bila zaradi sistemske napake okrnjena legitimnost volilnega rezultata, saj določenemu delu volilnega telesa glasovanje ni bilo omogočeno iz razlogov na strani državnega aparata,« so navedli. Zato bi morali glasovanje v tujini razveljaviti in ga ponoviti, seveda na regularen način. Sporno naj bi bilo tudi to, da so bile nekatere pošiljke glasovnic, ki so v Slovenijo prispele iz diplomatsko-konzularnih predstavništev, odprte.

Nezakonita volišča so pač nezakonita

SDS sicer še vedno vztraja pri tem, da so bila nekatera volišča za predčasno glasovanje v neskladju z zakonom, kar so mnogi v DVK celo vedeli, a so si zatiskali oči, danes pa trdijo, da te nepravilnosti niso vplivale na izid (sic!). Kot je znano, so bili ugovori na posamezne volilne enote zaradi tega že vloženi, vendar so bili vsi zavrnjeni. Češ, sledili smo navodilom DVK. SDS zato predlaga, da se ugotovi, da so bila volišča za predčasno glasovanje v sedmih volilnih enotah, določena izven območja okrajne volilne komisije, v nasprotju z zakonom in da se izida glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev. Prav tako izpostavlja, da so bili določeni namestniki predsednikov v volilnih okrajih imenovani nezakonito, zato želijo odpravo sklepov o njihovem imenovanju. SDS tudi zahteva, da se pregledajo fotografije hranjenja skrinjic z volišč za predčasno glasovanje in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja.

Kršene so bile ustavne pravice!

Očitno pa je veliko vprašanje, če bo DVK sploh kaj od tega upoštevala. V igri je namreč interes globoke države, da Golob zadrži primat in da v vsakem primeru sestavi vlado, v ta namen so tudi zlorabili Sovo v politične namene. No, isti dan, ko je SDS vložila nov ugovor, je Golob zvečer na Instagramu nagovoril volivke in volivce in dejal, da je bila njihova volja na nedavnih volitvah »jasno izražena«. Toda pozablja, da bodo morala o volilnih nepravilnostih odločiti tudi sodišča, verjetno tudi ustavno sodišče. Argumenti so tu precej resnejši kot denimo pritisk t. i. zastrupljevalskega lobija, ki hoče minirati rezultat referenduma na podlagi menda »neuravnotežene« referendumske kampanje. Namreč, ko je ogroženo izvajanje volilne pravice, gre za kršitev ustave. In to se pri glasovnicah iz tujine ni zgodilo prvič. Treba bo tudi vzpostaviti nadzorni organ, ki bo nadzoroval DVK in vse postopke na volitvah, tudi zlorabe identitet in dvojno glasovanje, saj se nekateri na družbenih omrežjih kar sami hvalijo, da so lahko glasovali dvakrat. Očitno bo potreben večji civilni pritisk oziroma protestni shod. Ali pa bomo zlorabe spet mirno požrli in se delali, kot da nič ni bilo?