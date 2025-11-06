Volilni mediji: Po čistkah in milijonih za POP TV in RTV SLO vzpon Dela

Piše: Spletni časopis

V letu pred volitvami, ko so vladajoči izvedli še dodatno čistko na Siol.net in poskrbeli za dodatne milijone evrov za POP TV in desetine dodatnih milijonov za RTV SLO, kjer so že prej izvedli največjo čistko v zgodovini države, se je zgodil manjši čudež na lestvici branosti slovenskih spletnih portalov. Branost portala Delo.si je oktobra dramatično poskočila. Še prejšnji mesec so bili po dosegu na devet mestu. Zdaj so na tretjem mestu, takoj za portaloma 24ur.com (POP TV) in Siol.net, ki sta tradicionalno na vrhu.

Skok je posledica spremenjenega načina merjenja, ko po novem v oglaševalski zbornici v meritvi MOSS skupaj merijo branost Dela in Slovenskih novic. Oba medija sodita v imperij Stojana Petriča. Portal Slovenski novic, ki je bil prej bolj bran od portala Dela, je izginil. Branost se ni preprosto seštela, sicer bi poskočili na prvo mesto. Skok Dela ob izginotju Slovenskih Novic je v daljši grafiki takšen:

POP TV, ki je v lasti podjetja PPF iz Češke, in Siol.net, ki je v lasti državnega Telekoma, sta bila na vrhu tudi ves čas, ko sem v preteklosti dve leti in pol vodil Siol.net. Je pa bil Siol.net na tretjem mestu pred tem in tudi po čistki, ki jo je izvedla vlada Roberta Goloba, je dvakrat zdrsnil na tretje mesto. Siol.net je letos doletela še dodatna čistka.

Grafika zgoraj kaže, kako je Siol.net v začetku letošnjega leta po številu bralcev začel ogrožati celo POP TV in takrat so vladajoči udarili še drugič: nadzorni svet Telekoma je konec februarja odstavil direktorja Igor Gajsterja z vrha družbe TSmedia (ta izdaja Siol.net v okviru Telekoma) in za direktorja z obrambnega ministrstva imenoval Rolanda Žela, ki je bil že direktor TSmedie v času vlade Marjana Šarca, ko je portal po branosti padel iz drugega mesta.

Namen čistke je bil zagotoviti dodatno propagando za Svobodo in Roberta Goloba pred volitvami. Za ta cilj so med drugim zaposlili piarovko obrambnega ministrstva Matejo Trunk Hrvatin za novinarko, ki na Siolu podpisuje povsem propagandne članke za vlado, ki nimajo povezave z novinarstvom.

Kadrovska čistka je sovpadala z imenovanjem Damirja Črnčeča za svetovalca uprave SDH, SDH za vlado upravlja Telekom. Ukrep z imenovanjem Žela je pomagal, Siol.net je spet zaostal za POP TV. Pozneje so vladajoči z dodatnimi milijoni iz Telekoma poskrbeli še za dodatne financiranje POP TV pred volitvami.

Z denarjem pa so močno zalili tudi RTV SLO in to s povišanjem prispevka, ki ga moramo vsi plačevati za desetino (letno za okoli deset milijonov) in še z dodatnimi desetimi milijoni iz proračuna, ki so uradno za manjšinske programe. Dejansko pa za predvolilno propagando.

Lestvica za oktober (v primerjavi s septembrom) po dosegu (številu bralcev) je takšna:

Poskok Dela tudi po času branosti

Delo je zaradi združitve merjenja s Slovenskimi novicami poskočilo tudi, ko gre za čas, ki ga bralci, ki jih medij uspe pritegniti, posvetijo portalu. Po tem kriteriju je na vrhu še RTV SLO, ki pa zadnja leta močno izgublja, bliža se ji portal POP TV 24ur.com. Portal RTV SLO plačujemo naročniki s prispevkom in ima zaradi tega na trgu veliko prednost pred konkurenti. Delo, ki je v lasti Kolektorja Stojana Petriča iz Idrije (preko holdinga FMR) je po združitvi poskočilo na četrto mesto. Zaostaja za Siol.net, ki mu zadnja leta čas branosti močno pada.

Kako slabo vplivajo politične čistke na medij kaže daljša grafika časa branosti portala Siol.net, ki se po številu bralcev, ki jih pritegne mesečno, dobro drži. Čas branosti se sicer znižuje večini portalov, morda tudi, ker se povečuje ponudba (vseh portalov MOSS ne meri), je pa padec pri Siol.net dramatičen. Kaže ga preglednica, ki upošteva celotno časovno obdobje, ko meritev opravlja MOSS:

Vsi podatki v članku so povzeti po merjenju obiskanosti spletnih strani MOSS, ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) od leta 2006 in po rezultatih, ki jih o dosegu in povprečnem dnevnem času spremljanja obiskovalca javno objavlja oglaševalska zbornica. Še podrobnejše rezultate in podatke za daljše časovno obdobje si lahko ogledate tukaj: https://www.moss-soz.si/rezultati/.

V raziskavo MOSS so vključeni le mediji, ki so se za to sami odločili in za meritev tudi plačajo. Ti mediji prejmejo tudi veliko podrobnejše vsakodnevne podatke o branosti portalov. Ker me bralci to pogosto vprašujejo: med mediji, ki jih meri MOSS, ni portala Nove24TV in zaradi tega podatki za ta medij niso prikazani.

Spletni časopis ni med prikazanimi mediji, ker si dodatnih stroškov kot majhen igralec na trgu ne more privoščiti. Kot urednik več največjih medijev v državi pa sem v preteklosti imel dostop do podrobnejših dnevnih podatkov.