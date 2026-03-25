Vlom anketarjev v OŠ Majde Vrhovnik na dan volitev

Foto: arhiv Demokracije

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Prejel sem dopis ravnateljice Osnovne šole Majde Vrhovnik, ki razkriva nenavaden incident na dan volitev, ki se je zgodil v prostorih šole, kjer so potekale volitve.

Ravnateljica Mateja Urbančič Jelovšek v dopisu vodstvo agencije Mediana sooča z dejstvom, da so njihovi sodelavci vlomili v šolo in sprožili alarm in s tem grobo kršili pravila in varnostne protokole, o čemer so šolo obvestili člani volilne komisije, ko so vračali ključe. Dopis je tak:

V dopisu je čutiti ogorčenje, ravnateljica od agencije zahteva takojšnja pojasnila in odgovornost, saj je šola kot najemodajalec prostorov odgovorna za red in mir, agencija pa je s svojo agresivno metodo pridobivanja podatkov ali dostopa do informacij prestopila vse zakonske in etične meje.

Za pojasnila o dogodku sem prosil državno volilno komisijo in policijo.

 

Sorodne vsebine

