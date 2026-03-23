Vladna koalicija poražena. Lahko ohranijo oblast?

S kar 30-odstotkov nižjim rezultatom kot pred štirimi leti (ob upoštevanju združitve s SAB in LMŠ) je Svoboda Roberta Goloba daleč največji poraženec volitev. Poraženec pa je tudi sedanja vladna koalicija, ki je izgubila večino v državnem zboru. Celo z Resni.co zberejo le 45 glasov.

Podatki so še neuradni po preštetih 99,85 odstotka glasov. Svoboda je iz 40,8 odstotka padla na 28,62 odstotka. Bo pa Golob kot kaže ostal poslanec. Nekaj časa se je zdelo, da mu ne bo uspelo. Ne bo pa v DZ Urške Klakočar Zupančič. Svobodi je uspelo doseči relativno zmago z rahlo prednostjo pred SDS Janeza Janše, ki jo je volili 27,9 odstotka volivcev (prej 23,48). Ceno za za to relativno zmago Svobode sta kot že pred štirimi leti plačali obe koalicijski stranki. Levica Aste Vrečko je dosegla skupaj z Vesno za štiri odstotke slabši rezultat kot sta ga ti stranki takrat ločeno dosegli pred štirimi leti, SD Matjaža Hana pa je ostala na slabem rezultatu zadnjih volitev, ko so zaostali za NSi. Tokrat so zaostali še bolj. SDS Janeza Janše je dosegla za 19 odstotkov boljši rezultat kot pred štirimi leti, podobno se je okrepila NSi (s SLS in Fokusom), kjer točne primerjave s prejšnjimi volitvami niso mogoče, ker je takrat SLS nastopila v koaliciji. V parlamentu bosta dve novi stranki: Demokrati in Resni.ca. Pri Demokratih kaže, da v parlament nista izvoljena predsednik Anže Logar in Eva Irgl.

Podatki za vse stranke so takšni:

Pri SD v državni zbor niso prišli (po še neuradnih podatkih) Mojca Pašek Šetinc,Tanja Fajon in Matej Tašner Vatovec. V odstotkovnih točkah so v primerjavi s prejšnjimi volitvami največ pridobili Demokrati (ki jih prej ni bilo), SDS, Prerod (nova stranka) in Resni.ca. Šef Resni.ce Zoran Stevanović je za vstop v Golobovo vlado že zahteval zunanje, notranje in finančno ministrstvo. A samo njegovi glasovi ne bodo nujno dovolj.