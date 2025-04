Vladajočim spodletela takojšnja omejitev svobode medijev in darilo tajkunom

Piše: Spletni časopis

Poslancem Svobode, SD in Levice ni uspelo doseči, da bi že danes z novim medijskim zakonom omejili svobodo govora in tiska z določbami, da morajo odgovorni uredniki preganjati spodbujanje nestrpnosti in sovraštva do vsega mogočega, sicer jih lahko doletijo visoke globe inšpektorjev ministrstva za kulturo.

Nenavadne določbe, ki novinarje in urednike iz tistih, ki obveščajo javnost, spreminjajo v mirovniške aktiviste, je v zakon spravila vodja sveta za boj proti sovražnemu govoru premiera Roberta Goloba Nika Kovač. Vladnim strankam tudi ni uspelo že danes še v tretjem branju potrditi dodatnega državnega financiranje propadajočih tajkunov, ki imajo v lasti tiskane medije, ki podpirajo vladne stranke in dodatno omejiti možnosti, da bi za državne pomoči lahko zaprosili tudi majhni mediji, kakršen je denimo Spletni časopis.

Pričakovati je, da bodo vladajoči nov medijski zakon poskusili potrditi v zadnjem branju v maju. Takojšnje glasovanje je opoziciji uspelo preprečiti s složnostjo, ker je bila proti takojšnjemu odločanju še v zadnjem branju več kot tretjina vseh navzočih poslancev. Razpletlo se je tako.

Proti naglici sta ob poslancih SDS, NSi in Demokratov glasovala nepovezana Mojca Pašek Šetinc in Dejan Kaloh.

V prvem branju, ki ga je zahtevala SDS zaradi številnih pomislekov, da nov medijski zakon omejujejo svobodo govora in medijev in, da si z njim vladne stranke finančno zagotavljajo še večji nadzor nad mediji, je zeleno luč novostim v začetku februarja prižgalo 46 poslancev vladnih strank. Da je nujen nov zakon so vladajoči pojasnjevali tudi s tem, da je v medijih zadnja leta vse več sovražnega govora in celo “neonacističnih vzgibov”. Pred drugim branjem je pravna služba parlamenta na kar 49 straneh opozorila, da vladajoči predlagajo neustavne, neusklajene in zmedene rešitve in da manjkajo tudi pojasnil za predlagane novosti. A večino pomislekov so vladni poslanci ignorirali.