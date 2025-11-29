e-Demokracija
Vlada ustanovila “Strokovni svet vlade za evalvacijo izvajanja Šutarjevega zakona”

FokusSlovenija
foto: Nik Rovan / BOBO

Piše: G. B.

Od včeraj dalje imamo nov organ v sestavi vlade. Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o Strokovnem svetu Vlade Republike Slovenije za evalvacijo izvajanja Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, torej za izvajanje Šutarjevega zakona. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Strokovni svet je posvetovalno telo vlade v zadevah s področja zakona, ki ureja nujne ukrepe za zagotavljanje javne varnosti. Namen ustanovitve sveta je zagotavljanje strokovne podpore vladi pri spremljanju učinkov in izvajanju tega zakona, so sporočili.

V svetu sodelujejo strokovnjaki s področja varnosti, kazenskega prava, družinskih razmer, socialne varnosti, vzgoje in izobraževanja, javne uprave in financ. Člane sveta in njihove namestnike imenuje predsednik vlade v 30 dneh od uveljavitve odloka. Svet ima posvetovalno vlogo in obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem zakona, pripravlja strokovna mnenja ter svetuje predsedniku vlade.

Strokovni svet opravlja naslednje naloge:

  • sodeluje z ministrstvi za notranje zadeve, za pravosodje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za finance ter za vzgojo in izobraževanje;
  • spremlja izvajanje zakona, ki ureja nujne ukrepe za zagotavljanje javne varnosti, in daje pobude za sprejetje predpisov ter potrebnih ukrepov;
  • obravnava posamezna vprašanja s področja tega zakona, svetuje in pripravlja mnenja za predsednika vlade;
  • v dveh mesecih po prejemu poročil o izvajanju tega zakona pripravi skupno analizo ukrepov in jo posreduje predsedniku vlade.

Za strokovno-tehnično podporo delovanju sveta skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

Skratka, birokratski aparat se krepi.

