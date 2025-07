Vlada uresničuje svojo zavezo: tretje razvojne osi na jug še dolgo ne bo

Piše: Moja Dolenjska

Upravno sodišče je s sodbo odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi – od priključka avtoceste Novo mesto – jug do Osredka s povezovalno cesto do Revoza. Tožbo zoper gradbeno dovoljenje je vložila novomeška civilna iniciativa.

Gradbeno dovoljenje je izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor. Upravno sodišče je primer zdaj vrnilo v ponoven postopek odločanja.

V sodbi so zapisali, da ministrstvo v postopku odločanja pri presoji vplivov na okolje ne sme uporabiti Uredbe o mejnih vrednostih hrupa v okolju. Uredba je bila sprejeta leta 2018, nato je ustavno sodišče julija 2022 ugotovilo, da je neskladna z ustavo. Vladi so naložili, da mora nepravilnosti odpraviti v roku enega leta. Nič niso naredili, zato je zdaj gradbeno dovoljenje padlo.

Vlada Roberta Goloba tako udejanja zavezo, ki jo je Golob in z njo Svoboda (poleg še Levica, DeSUS in Vesna – zeleni) aprila 2022 dal Glasu ljudstva. To pa je, da bodo upoštevali zahtevani moratorij na širjenje cestne infrastrukture. Poleg višjih davkov je moratorij na gradnjo cest namreč edino, kar v tej vladi izpolnjujejo.

Kakšni bodo odzivi gospodarstva in novomeške občine na to razveljavitev gradbenega dovoljenja, ki pomeni velik udarec za Novomeščane in širše, bomo poročali.