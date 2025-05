Vlada: Ne smete izvedeti imen 17-tih, ki jim takoj dajemo astronomske dodatke za zasluge

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Imena in priimkov vložnikov vlog (fizične osebe), o katerih še ni bilo odločeno in tako še niso pridobili pravice do izjemne pokojnine, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo posredovati. Zaradi navedenega vam na vaše vprašanje ne moremo konkretno odgovoriti.”

Tako, so mi iz ministrstva za kulturo odgovorili po tem, ko sem pred informacijsko pooblaščenko sprožil spor, ker mi niso nič odgovorili na prošnjo za spisek 17 prosilcev za dodatek k pokojnini, ki so dodatek k pokojnini zahtevali po starem zakonu in ga bodo avtomatično dobili po novem zakonu, ki so ga na predlog ministrstva za kulturo in vlade potrdili poslanci Svobode, SD in Levice. Ker je SDS zbrala 40.000 podpisov, bomo o 17 srečnežih in pozneje še vsaj kakšnih sto drugih zaslužnih, odločali na referendumu.

O tem, da je med 27 vlogami po starem zakonu, po katerem se je zadnje desetletje podelilo le še ducat privilegijev, 17 takšnih, ko prosilci izpolnjujejo pogoje (imajo ustrezne nagrade) in bodo avtomatično dobili dodatek po novem zakonu, je poročal časopis Delo po podatkih ministrstva za kulturo. Ministrstvo mi je, ko sem zahteval imena in priimke in datum, ko je bila vloga posredovana, najprej poslalo odgovor, ki je bil povsem mimo prošnje, ker v njem ni bilo nobenih podatkov in tudi ne pojasnila, zakaj so posredovanje podatkov zavrnili. Ker je medtem tudi že dokončno iztekel rok za odgovor, sem pred informacijsko pooblaščenko sprožil tudi že postopek zaradi molka organa. Skoraj takoj po tem, ko sem sprožil še ta drugi postopek, sem prejel odgovor po prvem, da javnost ne sme izvedeti, katerim 17 srečnežem je vlada s pomočjo vladnih poslancev dodelila pokojninske podatke, ker je to po oceni ministrstva za kulturo zasebna stvar, dokler dodatkov ne dodelijo po novem zakonu. Ne smete vedeti, o kom povsem konkretno odločate na referendumu, ko odločate o tem zakonu, so vam sporočili.

Namen praznega in počasnega odgovarjanja je bilo zavlačevanje, ker se prihodnji teden začnejo referendumska glasovanja. Imen 17 dobitnikov si v kampanji vladna stran ne želi. Časa, da bi s pravnimi postopki izterjal odgovor, zdaj ni več.

Za podatke sem namreč prosil, da bi volivci na referendumu lahko informirano odločali, kdo vse z njihovim glasom praktično avtomatično in takoj dobi dodatek k pokojnini. Prikrivanje dejstev onemogoča pošteno odločanja na referendumu.

Prikrivanje teh imen in priimkov je večkratno sporno. Že poslanci bi morali vedeti, komu konkretno takoj dodeljujejo privilegij, kar je bilo vladi znano. A ta je trdila in še trdi, da bodo prvo leto le štirje dobitniki. Enako pravico vedeti kot poslanci imajo na referendumu ljudje. Po vrhu pa razkritje terja še dodatna nerodnost. Teh 17, ki že vedo, da bodo bogato poplačani, če novost obvelja, lahko v medijih zdaj nastopa v kampanji pred referendumom in prikrivajo ta zasebni interes, da gre za njihovo denarnico in velikanske vsote, ki bodo padle vanje.

Med temi bi lahko bil Vinko Moderndorfer, ki bo kot dobitnik nagrade Prešernovega sklada leta 2000 eden od številnih upravičencev do dodatka po novem zakonu, računalo pa se bo po novem višino dodatkov na način, ki bo bistveno ugodnejši kot doslej in naši kulturniki bodo s tem dobivali pokojninske dodatke v višini, kakršnih ne poznajo nikjer v EU. Pa so druge države veliko bogatejše.

Imena 17, za katere je že jasno, da po novem zakonu takoj dobijo dodatke, bi dodatno razkrila neresnico, da premier Robert Golob širi neresnice, ko poziva na referendum s trditvijo: “Ta referendum je krivičen, je škodljiv in sovražen do posameznikov. Ta referendum se dotika zakona, po katerem bi največ štirje posamezniki, štirje na leto, največ štirje na leto, prišli do tako imenovanih izrednih pokojnin za izredne dosežke. Se pravi štirje zaslužni…”

Ker vlada ima podatke, do katerih drugi ne moremo, bi premier moral vedeti, da bo prejemnikov takoj vsaj 17, in je torej šef vlade zelo verjetno lagal.

To je namreč širjenje informacij, če veš, da so neresnične.