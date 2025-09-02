(VIDEO) To je pravi razlog, da novinarskih vprašanj vladi ni več mogoče postavljati preko zooma

Piše: G. B.

Marsikdo se bo spomnil, da je Golobova vlada letos praktično “neopazno” ukinila možnost sodelovanja na tiskovnih konferencah vlade preko zooma, torej na daljavo.

O tem smo sicer obširno poročali TUKAJ. Ob tem naj spomnimo, da se je vlada sprva sklicevala na “tehnične težave”, zaradi katerih sodelovanje preko zooma kakor začasno ni mogoče. No, očitno je bil to le izgovor, saj se malo kasneje niso več sklicevali na tehnično okvaro, pač pa so samo kratkomalo zapisali, da sodelovanje na daljavo ni več mogoče. Mogoče je sicer spremljati prenos preko spletne strani vlade ter STA, ne pa tudi postavljanja vprašanj.

Na UKOM smo sicer pred kratkim še enkrat poslali vprašanje, vendar so nas začudeno spomnili, zakaj sprašujemo, če je bilo to že pojasnjeno. Češ da je direktorica UKOM Petra Bezjak Cirman na vprašanje našega medija (spraševal je urednik dr. Metod Berlec) 8. maja letos odgovorila, da je bil takšen sistem uvedel v času epidemije covid19. Ki pa je ni več, zato ni več razloga za takšno možnost. Ker da so, kot pravi Bezjakova, novinarji celo protestirali zaradi takšnega načina in hodili na TV Slovenija pred kamero postavljat vprašanja?! In da je zdaj čas, da se srečujemo (samo) v živo.

No, njeno pojasnilo si lahko poslušate nekje od 24. minute dalje:

https://www.gov.si/novice/2025-05-08-152-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

Nekaj pa je jasno: če bi si to privoščila Janševa vlada, bi novinarski ceh zagnal vik in krik. Tako pa so nekako ravnodušno sprejeli to “novost”, ki so jo uvedli s pomočjo laži o “tehničnih težavah”. In nihče od mainstream medijev se niti obregnil ni ob to laž.

Zagotovo pa je pravi razlog v tem, da se tiskovnih konferenc v živo načeloma udeležujejo samo “stalne posadke” mainstream medijev, ki redno pokrivajo samo to področje. Ure tiskovnih konferenc pa se ne sporoča dan prej, pač pa šele pol ure do dvajset minut pred začetkom. Češ, ne vemo, kdaj se bo končala seja vlade, ta čas pa se novinarjev ne spušča v medijsko središče. Torej se na tiskovno konferenco vabi šele po koncu seje vlade in nič prej. Skratka, zelo »na horuk«. Namerno.

Kar je – razen za tiste stalno abonirane novinarje pri vladi – zelo zamudno in oteženo, saj je za uredništva nemogoče, da bi se odzvali v tako kratkem času. Zato je pravi namen ukinitve sodelovanja na tiskovnih konferencah na daljavo pravzaprav zelo prozoren in meri na čim večjo omejitev novinarskih vprašanj, s čimer bi lahko preprečili tudi marsikateri neprijetno vprašanje in morebitno zadrego.