(NOV ŠKANDAL) V času digitalizacije vlada ukinila tiskovne konference preko zooma!

Piše: Gašper Blažič

Golobova vlada je praktično “neopazno” ukinila sodelovanje na tiskovnih konferencah preko zooma, torej na daljavo. Obvestilo o tem, da začasno ni mogoče sodelovanje na tiskovnih konferencah vlade na takšen način, se je sicer pojavilo pred mesecem dni, takrat so se sklicevali na tehnične težave.

Ko je naša novinarka Marjeta Bogataj danes na UKOM poslala novinarsko vprašanje glede sodelovanja na tiskovnih konferencah, so ji kratkomalo odgovorili, da sodelovanje na daljavo ni mogoče. Brez pojasnila. Pred mesecem dni so se sklicevali na tehnične težave, ki pa bi jih lahko v vsaj dveh dneh odpravili.

A jih očitno niso. Če so sploh bile. Naši viri namreč trdijo, da se je vlada odločila, da pri digitalizaciji komunikacije z javnostjo stopi korak nazaj. Kar ni edino področje. Tudi pri delu od doma je ubrala isto pot. Prav tako pri davkih.

Ob tem naj spomnimo, da so se začele tiskovne konference, ki omogočajo tudi postavljanje vprašanj na daljavo (preko neposredne videopovezave na aplikaciji zoom) v času začetka mandata prejšnje vlade v času, ko je bila Slovenija že pod bremenom epidemije covid19, saj je bilo treba neposredne stike med ljudmi čim bolj omejiti. Ta poteza Ukoma je takrat izzvala številne proteste in negodovanja, ne glede na to pa so številni novinarji, tudi tisti, ki napadajo vlado, kljub temu sodelovali na tiskovnih konferencah na daljavo. Po koncu epidemije pa se je uveljavila kombinacija obeh pristopov, pri čemer so mnogi novinarji še vedno postavljali vprašanja preko zooma.

Tega obdobja je sedaj konec, vlada je namreč odpravila sodelovanje na daljavo. Možna je udeležba na tiskovni konferenci samo še v živo, za kar pa je potrebno opraviti tudi običajne varnostne procedure ob vhodu v vladno medijsko središče.

Nasploh pa je praksa vlade takšna, da ure tiskovnih konferenc ne sporoča dan prej, pač pa šele pol ure do dvajset minut pred začetkom. Češ, ne vemo, kdaj se bo končala seja vlade, ta čas pa se novinarjev ne spušča v medijsko središče. Torej se na tiskovno konferenco vabi šele po koncu seje vlade in nič prej. Skratka, zelo »na horuk«. Namerno.

Kar je – razen za tiste stalno abonirane novinarje pri vladi – zelo zamudno in oteženo, saj je za uredništva nemogoče, da bi se odzvali v tako kratkem času. Zato je pravi namen ukinitve sodelovanja na tiskovnih konferencah na daljavo pravzaprav zelo prozoren in meri na čim večjo omejitev novinarskih vprašanj, s čimer bi lahko preprečili tudi marsikateri neprijetno vprašanje in morebitno zadrego.

Medklic: konec maja 2023, torej pred skoraj dvema letoma, je avtor teh vrstic v živo sodeloval na takrat zelo obiskani tiskovni konferenci – šlo je namreč za prvo obletnico izvolitve sedanje vlade – premierja Roberta Goloba povprašal o fotografiji, ki jo je objavil Bojan Požar, ko sta bila skupaj fotografirana »depolitizirani« televizijec, publicist in filmski ocenjevalec Marcel Štefančič ter Tina Gaber, ki je slučajno tudi partnerka predsednika vlade. Vse skupaj se je dogajalo v času, ko je bilo veliko negotovosti glede odločitve ustavnega sodišča v zvezi z novim zakonom o RTV Slovenija. Golob je ostro zavrnil, da bi komentiral to fotografijo, obregnil se je tudi ob tednik Demokracija. »Ne komentiram navedb, ker so v resnici zlonamerne in še izmišljene,« je takrat neizprosno »odgovoril« Golob.

Ki pa je v uvodu tiskovne konference dejal naslednje: »Naša glavna obljuba ljudem ob izvolitvi je bila, da bomo ponovno živeli v normalni državi. To pomeni delujočo pravno državo, demokracijo in odprto družbo. To obljubo smo izpolnili.« Obljubo o svoji različici »normalnosti« je seveda izpolnil manj kot pol ure po tem izrečenem stavku.

Skratka: Golobov »krasni novi svet« dobiva pospešek. Tudi s socialističnim korakanjem v preteklost. Toliko o tem, kako vlada skrbi za digitalizacijo, razvoj in svobodno pobuda v gospodarstvu. Da o medijski svobodi ne govorimo.