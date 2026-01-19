(VIDEO) “Ta vlada nima kaj dosti za pokazati, zateka se k ideologiji in razpihovanju strahov”

Piše: Sara Kovač

V oddaji Intervju sta se Aleksander Rant in politični analitik dr. Matevž Tomšič pogovarjala o aktualnem političnem dogajanju, le dva meseca pred državnozborskimi volitvami. Povod za razpravo je bil tudi nedavni, močno medijsko izpostavljeni skupni obed predsednika vlade Roberta Goloba z voditelji levih parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank. Po razkritjih enega od udeležencev pa je šlo predvsem za precej bolj pragmatičen in politično preračunljiv sestanek.

Po mnenju Matevža Tomšiča je glavni namen izrazito taktičen. “Glavni razlog sestanka je bil vzdrževati politično disciplino na levem polu,” je dejal in dodal, da želi Robert Golob – ob podpori tako imenovanih “stricev iz ozadja” – preprečiti, da bi katera od manjših levosredinskih strank po volitvah iskala sodelovanje zunaj levega bloka, še posebej z Janezom Janšo.

Cilj je po njegovih besedah jasen: ohraniti močan antijanša sentiment kot vezivno tkivo levice. “Namen je vzdrževati to obsesijo ‘samo da ni Janša’ in prepričati te stranke, da je to dovolj dober program. Če potegnemo črto, gre za to, da bi levica tudi z morebitno slabšim volilnim rezultatom znova sestavila vlado.”

Golob se je s srečanjem hkrati jasno pozicioniral kot nesporni voditelj levega političnega prostora. Projekt novega obraza, ki naj bi ga predstavljal Vladimir Prebilič, se očitno ni prijel, ocenjuje Tomšič, zato so na levici “hočeš nočeš obsojeni na Roberta Goloba kot vodilno figuro“.

SD se je odpovedal ambiciji postati vodilna leva stranka

Položaj preostalih strank je precej slabši. Levica se po njegovem mnenju sooča z realno možnostjo izpada iz parlamenta, Socialni demokrati pa so izgubili ambicijo, da bi znova postali osrednja sila leve sredine. V času Boruta Pahorja so imeli jasno ambicijo postati vodilna stranka in jim je to uspelo. Danes pa se zdi, kot da je Matjaž Han zadovoljen z vlogo neke druge ali tretje violine v tej vladi,” je bil kritičen Tomšič.

Strah pred Janezom Janšo

Čeprav je Golob po kosilu govoril o boju proti fašizmu, je drugačno sliko ponudil piratski predstavnik Jasmin Feratović, ki je razkril, da je bila osrednja tema razprave ves čas Janez Janša in strah pred njegovo morebitno vrnitvijo na oblast. Tomšič v tem vidi potrditev svoje teze: “Glavna poanta je bila prepričevati vse na levem polu, kakšna groza bo, če Janša ponovno sestavi vlado.”

Strah ni povsem neutemeljen. Na desnosredinski strani se namreč prvič po daljšem času oblikuje razmeroma konsolidiran blok: SDS, NSi v povezavi s Fokusom in SLS ter Demokrati Anžeta Logarja. Takšna konfiguracija bi lahko že sama presegla polovico glasov, še posebej, če se NSi okrepi z novimi poslanci in če ne pride do razpršitve glasov, kot leta 2022 pri listi Povežimo Slovenijo.

Tomšič opozarja, da se levica boji predvsem stabilnejše koalicije, ki bi imela mandat za bolj sistemske posege, tudi na področjih, ki so bila doslej tabu. Med njimi je izrecno omenil napovedano prekinitev financiranja nekaterih nevladnih organizacij. “Zato se govori o reformah, čeprav je ta beseda v tem mandatu povsem diskreditirana,” je pripomnil.

Na vprašanje o morebitnem sodelovanju SD v desnosredinski vladi je Tomšič ocenil, da so možnosti za formalno koalicijo zelo majhne, možna pa bi bila določena oblika neformalnega sodelovanja. Rant je v pogovoru odprl še drugo vprašanje: zakaj se vlada, ki je štiri leta obljubljala stanovanjsko politiko, reformo zdravstva, davčno in plačno reformo, tik pred volitvami zateka k obiskom Osankarice in Dražgoše.

Tomšič je bil neposreden: “Ta vlada nima kaj dosti za pokazati – nič konkretnega, nič pozitivnega. Zato se zateka k ideologiji, k razpihovanju strahov pred nekimi fašisti. Gre za ustvarjanje fantomskih sovražnikov, ki jih dejansko nikjer ni.”

Golob je neverodostojen

Poseben del razprave je bil namenjen tudi Golobovi obljubi, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila kršitev integritete. Ker je premier zdaj napovedal, da si tega “ni predstavljal tako”, Tomšič v tem vidi še en dokaz njegove politične neverodostojnosti. “To je neverodostojen politik – ta beseda najbolj zajame njegovo početje. Vprašanje sploh ni, ali bi moral odstopiti zaradi KPK, ampak zato, ker je to sam obljubil. Obljubil je, da bo drugačen, da bo prevzel odgovornost. Zdaj, ko je v položaju, da bi moral obljubo držati, jo bo preprosto požrl.”

Po njegovem mnenju to ne bo prizadelo le Goloba in Gibanja Svoboda, temveč celoten levi politični pol. Leta so njegovi podporniki in zavezniški mediji Janši očitali nespoštovanje institucij, KPK in pravne države, zdaj pa se v podobnem položaju znajde njihov lastni politični favorit. “To bodo zelo težko opravičili – ne samo politiki, tudi komentatorji, novinarji in mnenjski voditelji, ki nastopajo z levih pozicij,” opozarja Tomšič.

Sogovornik je odprl še vprašanje, ali SD in Levica sploh še predstavljata resno alternativo Golobovi stranki ali pa sta postali zgolj njena politična podaljška brez lastne identitete in vsebine. Če med njimi ni več jasnih razlik niti pri vprašanju politične odgovornosti in spoštovanja institucij, se levica po njegovem mnenju znajde v položaju, ko volivcem ponuja zgolj različne obraze iste politike.

Dva meseca pred volitvami je zato, kot kaže, osrednji program levega političnega prostora še vedno predvsem – strah pred Janezom Janšo. Vse drugo, od reform do razvojnih projektov, pa ostaja v ozadju ali zgolj v predvolilnih obljubah.

