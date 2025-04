(VIDEO) Sramotno! Poslanka Svobode o slovenskemu upokojencu: Bil je brez zob in je zaudarjal!

Piše: S. K. (Nova24TV.si)

“Poslanka Svobode Alma Intihar je na seji državnega zbora pokazala, kaj si vladajoči v resnici mislijo o ljudeh, ki se borijo za svoje pravice”, so kritični v največji opozicijski stranki SDS, kjer se ne morejo načuditi nad poniževalnim odnosom Svobode do ljudi. “Sramota!” so jasni.

Vladajoči niso skrivali svojega nezadovoljstva nad tem, ko se je stranka SDS odločila za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma na zakon o dodatku za izjemne dosežke umetnikov, ne skrivajo pa ga niti, odkar je znano, da so potrebni podpisi zbrani in da referendum bo. Tako je sedaj mogoče slišati pozive celo s strani predsednika stranke in vlade, da naj se ljudje ne udeležijo referenduma. A nedavno opredeljevanje ljudi, kot si ga je privoščila poslanka Svobode, z namenom da bi podala sporočilo, kako neprimeren je razpis referenduma, kjer peščici dodeljujejo visoke dodatke k pokojninam, je preseglo vse meje dobrega okusa.

“Ljudje sploh ne vejo, kaj ste jim natvezili za te dodatke k pokojnini. Pa sram vas je lahko”, je izpostavila poslanka Svobode Alma Intihar in pričela razlagati, kako naj bi zadeva izgledala na stojnici v Radovljici. “Tam je za stojnico stal nek možakar v konkretnih letih, malček zob mu je že manjkalo, malček je tudi zaudarjal. Veste, kako je to izgledalo? Prišla je kolegica in ga vprašala, zakaj stojite tukaj, kaj delate, kakšne podpise zbirate? Ja za tele penzije, nam bodo vzel”, je izjavila.

Poslanka SDS kritike nad izvajanjem ni skrivala

Izvajanje poslanke Intihar je močno zmotilo poslanko SDS Anjo Bah Žibert, ki je dala vedeti, da si poslanka Svobode kaj takega ne bi smela dovoliti in na tak način opredeljevati ljudi. Ker je poslanka Svobode Bah Žibertovi povedala, da na konkretni stojnici ni bila, ampak da je to slišala, je to še toliko bolj razjezilo poslanko. “Nam očitate, da lažemo, kaj pa vi govorite? Govorite o stvareh, kjer sploh zraven niste bili. Se pravi, da je gospod zaudarjal in da je bil brez zob”, je bila kritična.

Poslanka SDS je v nadaljevanju izpostavila, da bi se sama vprašala, zakaj imamo v tej družbi ljudi, ki po mnenju poslanke Svobode zaudarjajo in so brez zob. “Tudi zato, ker se eno leto ne pride do zobozdravnika. Vi verjetno lahko pridete, ta gospod verjetno ne. Zato, ker imamo zdravstveni sistem, kjer ljudje ostajajo brez zob. Zato, ker se jih pravočasno ne vzame. Tudi zato, da bi se kak zob rešil. Pa pustimo to.”

Ker se je omenjalo celo Dostojevskega, je poslanka Bah Žibert pojasnila, da je Dostojevski mnogo več kot to, kar je bilo povedano. “Dostojevski se je ukvarjal tudi s tem, kako prenašati težo realnega sveta in težo eksistence. In o tem danes pravzaprav res govorimo. Na eni strani imamo ljudi, ki se borijo za eksistenco, na drugi strani pa govorimo o nekih dodatkih. In tu je jasno”, je pojasnila in dodala, da so ljudje oddali podpise zato, ker si dodatkov v tem smislu, kot jih predlaga zakon, ne želijo. Poudarila je, da je dejstvo, da je bilo zbrano zadostno število podpisov za razpis referenduma, zato ta tudi bo. “Ljudje bodo odločali. Pustimo jim, da odločajo. Ampak ne pa zavajati tukaj, da se jemlje pravica umetnikom, ki ne morejo preživeti. Tako je bilo skoraj povedano, da sploh ne morejo preživeti, in nekateri so tudi s.p.-jevci. Veste koliko s.p.-jevcev je v tej državi, ki morajo tudi preživeti. Pač na trgu so”, je še navedla.

Predstavniki ljudstva bi nedvomno morali predstavljati zgled ostalim državljankam in državljanom, zato bi bilo na mestu, da premislijo, na kakšen način izražajo svoja prepričanja. Svoje stališče se namreč da vedno argumentirati na spoštljiv način, če argumenti seveda obstajajo.